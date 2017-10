Grol pakt overwinning na matig duel tegen Tornax

X 39

GROENLO – Grol begon nog vrij voortvarend tegen de promovendus uit Ruurlo en had in de 1e set weinig te vrezen. In de 2e set begon het al enigszins te rommelen en Tornax kwam meer in hun spel en Grol werd slordig. Halverwege de set kwam een speler van Tornax gevaarlijk onder het net door, maar in plaats van dat wij een punt kregen had de 2e scheidsrechter wonderbaarlijk genoeg een netfout geconstateerd. Bij Maurice sloegen de stoppen door en na een waarschuwing ontving hij een gele kaart. Deze waarschuwing was nog niet genoeg en de rode kaart volgde direct. Peter wisselde hierop Maurice voor Menno. Grol haalde de set vervolgens nog wel binnen met 25-20.

In de 3e set zakte Grol diep weg. De middenaanvallers zaten niet in de wedstrijd en tot overmaat van ramp moest Sean er geblesseerd af. Deze domper kwam Grol duur te staan en Tornax haalde de set binnen met 18-25.

In de 4e set ging het lang gelijk op. Van goed volleybal was allang geen sprake meer, maar beide teams werkten hard. Uiteindelijk was het Grol die aan het eind van de set een gaatje sloeg en zo de set met 25-21 binnenhaalde en daarmee ook de wedstrijd.

Volgende week zijn de mannen van Grol vrij, maar de week erop spelen de mannen uit tegen KSH.

3-1 (25-16 / 25-20 / 18-25 / 25-21)

[0] Tekst: V.V. Grol

[1] Foto's: René van den Mosselaar