HV Grol dames 1 verliest in Loo

GROENLO – Afgelopen zondag, waarop alle buitensportwedstrijden waren afgelast ivm de sneeuw, reed Dames 1 van de HV Grol af naar de Triominoshal om een wedstrijd te spelen tegen HV Loo. Er zou gewonnen moeten worden om aansluiting te blijven houden bij de bovenste teams in de competitie. Na de afgelopen twee verloren wedstrijden staat Dames 1 nu op de 6e plaats.

Grol begon de wedstrijd goed, al werden de twee mooie doelpunten van Jitske Schuurmans direct door Loo beantwoord met twee snelle break-outs. De wedstrijd leek gelijk op te gaan, totdat Grol na een kwartier spelen te weinig scoorde en Loo nog steeds gretig was op de snelle counters naar voren. Dit resulteerde erin dat Loo een voorsprong kreeg van 11-4! Gelukkig lieten de dames van Grol de kop niet hangen en vochten terug naar 11-7.

In de tweede helft moest Grol meer gaan scoren. Door de statische verdediging van Loo was dit een wedstrijd om van afstand op goal te schieten. Marijn Klein Gunnewiek gooide twee keer achter elkaar van 9 meter hard onderin de goal. Helaas werden ook veel ballen niet zuiver geschoten. Deze ballen en de onnauwkeurige afspeelballen werden door de snelle hoekspeelster van Loo zeker 5 keer afgestraft met een tegendoelpunt. De voorsprong heeft Loo hierdoor verder kunnen doorzetten en Grol kon niet meer in de buurt komen. De eindstand is 26-14 geworden.

Komende twee weekenden zijn er geen wedstrijden. De dames zullen zich scherp gaan maken om komende uitwedstrijd op 4 maart weer te knallen, ditmaal tegen de koploper van de competitie: Havana uit Lent!

