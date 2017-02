De laatste keer; Boys in Rosso!

GROENLO – Aan al het goede komt een eind. Niet omdat het niet leuk meer is, maar omdat het soms tijd is voor wat nieuws. Dus nog één editie van Boys in Rosso, nog één keer de kantine van Grolse Boys op zijn kop. Voor leden én niet-leden!

De organisatie pakt voor de laatste editie uit met een optreden van lokale helden Hollie & Gavvel, DJ P-Red en een live show van André Hazes. Niet de echte natuurlijk, maar net zo goed. Vier de laatste editie mee (in het rood) op zaterdag 18 maart op ’t Wilgenpark. Entree is gratis en het feest begint om 20.00 uur.

Nieuws of tip insturen Titel Bericht Afbeelding Naam auteur tekst en naam fotograaf Je emailadres Controleer of u een mens bent 8 + 3 =