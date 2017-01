Nieuwe scoutingscommissie van start!

Lang gekoesterde wens in vervulling.

GROENLO – Eén van de speerpunten binnen het programma “Voetbaltechnisch beleid versterken”, dat onder leiding staat van Hoofdbestuurslid Technische Zaken Bart Porskamp, is het opzetten van een scoutingscommissie. Afgelopen jaar heeft de s.v. Grol unaniem uitgesproken en besloten dat het binnen de vereniging meer over voetbal moet gaan en dat er meer mensen bij het voetbalgedeelte betrokken moeten worden. Tevens was er al jaren een duidelijke wens om de teamindeling te professionaliseren.

Met de vorming van een nieuwe scoutingscommissie is hier een zeer belangrijke stap gezet. Op vrijdagavond 27 januari vond de aftrap plaats van deze nieuwe groep.

Een aantal maanden geleden hebben Michel Hoffman, Dennis Pasman en Rob Porskamp besloten om het Voetbal technisch beleid positief te gaan ondersteunen. Een “Positieve Denktank” werd gevormd bestaande uit Arrean Arink, John Ligtenberg, Bart de Vries, Frank Walterbos, Carry Walterbos, Michel Hoffman, Rob Porskamp en Dennis Pasman. In samenwerking met Hoofdbestuurslid Technische zaken Bart Porskamp, de 3 HJO’s (hoofd jeugd opleidingen) Sander van Beckhoven, Bert Roeterdink en Jos Porskamp en Voorzitter jeugdbestuur Diana Nijland willen ze het voetbalbeleid bij s.v. Grol nieuwe impulsen geven. Het eerste project dat werd opgepakt is de vorming van een scoutingsgroep, dat al jaren op het wensenlijstje staat. Inmiddels zijn 38 personen bereid gevonden om deel uit te gaan maken van deze nieuwe groep.

Afgelopen vrijdag kwamen ze bij elkaar voor de officiële aftrap. Na een algemene inleiding door Michel Hoffman, gaf Dennis Pasman een uiteenzetting over de organisatie van de scoutingscommissie. Het doel van de scoutingsactiviteiten is om tot een betere teamindeling te komen voor zowel prestatief als recreatief, maar ook zullen ze een bijdrage kunnen leveren aan de visie op voetbal en de kwaliteit van de jeugdopleiding. Elke klasse heeft een aantal scouts die onder leiding staan van een hoofdscout. Rob Arink ondersteunt de scouts op administratief vlak met een handige database.

Vervolgens ging Sander van Beckhoven in op de leeftijdskenmerken van de jongste jeugd tot en met de 20-jarigen en hoe het opleidingsprogramma hier op afgestemd is. Ook de keepers worden hier in meegenomen, dat met Roy Reinders een nieuwe keeperscoördinator krijgt. De avond werd afgesloten door Jeroen Burghout die een zeer leerzame presentatie gaf over hoe je moet scouten en dat extra voetbalactiviteiten hierbij kunnen helpen. Tijdens de drie presentaties vond er een levendige discussie plaats over diverse voetbal- en scoutingszaken, welke na afloop nog even werd voortgezet in het sportcafé.

De scouts ontvangen binnenkort alle benodigde informatie (spelerslijsten met pasfoto’s, beoordelingsformulieren, presentaties). Per leeftijds categorie zal een vervolgbijeenkomst plaats vinden om verdere afspraken te maken waarna men direct aan de slag kan. Het streven is dat in het resterend deel van dit seizoen alle teams van de jeugd minimaal nog 1 of 2 keer worden beoordeeld. Lag de focus afgelopen vrijdag op het scouten zelf, op de volgende informatiebijeenkomst zal de nadruk liggen op het teamindelingsproces.

Kortom meer dan een goede start van een nieuwe groep binnen de vereniging en een zeer goede stap in het professionaliseren van de teamindeling als ook binnen de Versterking Voetbaltechnisch Beleid.