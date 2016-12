Spannende competitie badmintonjeugd BV Grol

GROENLO – De jeugdleden van BV Grol hebben ook dit jaar weer deelgenomen aan de onderlinge competitie met 7 omringende verenigingen in de Achterhoek, waaraan in totaal ruim 60 kinderen meededen.

Er streden voor Groenlo 5 teams van 2 personen, ingedeeld op sterkte in 6 poules, waarbij alleen dubbels werden gespeeld. De spanning zat er de hele competitie in, en pas bij zevende en allerlaatste wedstrijddag viel voor enkele teams de beslissing. Het 3e en 5e team stonden tot deze dag op een gedeelde eerste plaats, maar helaas lukte het net niet om kampioen in hun poule te worden.

Wel kampioen in hun poule werden de jongens van team 2: Max Muller en Jochem te Lintelo ! !

Een dergelijke competitie is voor de jeugd een goede mogelijkheid om zich te meten met andere spelers, en geeft nog meer motivatie om extra hun best te doen. Tijdens de wekelijkse trainingen is dit dan ook goed te merken.