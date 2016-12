Uitslag 2e plaatsingswedstrijd

GROENLO – Afgelopen zaterdag nam een drietal tunsters van Rap en Snel deel aan de 2e plaatsingswedstrijd voor de Provinciale of Landelijke turnwedstrijd. Rap en Snel werd vertegenwoordigd door de junior Meike en de senioren Karlijn en Lisa.

Meike beet het spits af voor de Groenlose afvaardiging. Meike begon met sprong, als altijd het toestel waartegen zij als meeste opziet. Na de twee wedstrijdsprongen gedaan te hebben bleken de sprongen met nagenoeg een punt meer beoordeeld te zijn dan de vorige keer. Vervolgens startte Meike op de brug en voerde dit keer voor het eerst dit seizoen haar volledige oefening uit. Deze werd met een halve punt meer beoordeeld. Opnieuw een succesje. De balk (10 cm breed) liet ook progressie zien. Meike hoefde deze keer maar 1x dit zenuwslopende toestel te verlaten en scoorde ook hier ruim een halve punt meer in vergelijking tot de vorige wedstrijd. Ditzelfde beeld liet de Vrije Oefening zien. Ook hier een halve punt meer dan vorige keer. Al met al kon Meike laten zien dat zij met de overige turnsters van haar categorie mee kan komen en wist haar 23e plaats te behouden.

In de categorie Senioren startten Lisa en Karlijn ook op sprong. Karlijn liet een 2-tal sprongen zien die beduidend beter waren dan de vorige keer en scoorde ruim een punt hoger! Lisa liet ook een 2-tal goede sprongen zien en eindigde als 8e op dit toestel.

De wedstrijd werd vervolgd op het toestel dat de grootste problemen oplevert voor de Groenlose turnsters; de brug. Voor Karlijn kan gelden dat dit toestel helemaal misgegaan is, een aantal kleinere en een enkele grote fout maakten dat Karlijn als één na laatste van de 17 eindigde. Hiermee liep Karlijn zo’n punten achterstand op die niet meer goed te maken bleek. Lisa, die door een blessure de laatste wedstrijd moest laten schieten draaide daarentegen een heel goede ronde. Zonder een stop wist zij de oefening op een goede manier aan de juryleden te presenteren. Een mooie plek in het midden van de toesteluitslagen was haar beloning.

De balk, voor de veel turnsters het meest problematische toestel werd op een keurige wijze uitgevoerd door Karlijn en zij wist weer enkele plekken in het deelnemersveld te stijgen. Lisa wist door een paar fouten de mogelijkheden van haar oefening niet te laten zien en eindigde op een gelijke plek met Karlijn, de 12e.

Als laatste onderdeel werd de vloeroefening uitgevoerd. Karlijn liet een goede oefening zien en werd beloond met een mooie achtste plaats voor dit toestel. Lisa die goed op dreef bleek wist haar kans op een goede plek niet waar te maken. Een val maakte dat Lisa als 16e eindigde op dit toestel.

Gelukkig konden beide turnsters uiteindelijk laten zien de aansluiting bij het veld te kunnen behouden. Karlijn eindigde als laatste maar nu slechts met 0,6 pnt achterstand daar waar dit vorige keer nog 1,5 pnt was. Al met al een goede wedstrijd waarin beide senioren hun progressie konden laten zien en kansen voor de volgende wedstrijd in januari open hebben gehouden.