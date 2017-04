Vriendjes en vriendinnetjestoernooi Koningsdag 2017

X 57

GROENLO – Op Koningsdag (lees donderdag 27 april) heeft voor de 7de keer in successie het vriendjes en vriendinnetjestoernooi plaats gevonden. Dit toernooi wordt gezamenlijk door de S.v. Grol en S.v. Grolse Boys georganiseerd.

“Nadat wij het afgelopen jaar hebben moeten uitwijken naar de zaal, konden wij dit jaar, ondanks de in eerste instantie mindere voorspellingen, het toernooi weer buiten kunnen houden op de velden van Sportpark Den Elshof”, aldus de organisatie.

De ochtend begon erg fris, maar de zon maakt gelukkig heel veel goed. In de loop van de ochtend was het dan ook heel aangenaam voetballen. “Dit jaar hebben acht teams deelgenomen aan het toernooi waaronder één meidenteam. Het toernooi werd gespeeld in twee poules. Daarna zijn er de kruisfinales gespeeld en de finales. Het gehele toernooi is opgezet om lekker en gezellig een potje te voetballen, meedoen is belangrijker dan winnen. Uiteraard wordt er wel gespeeld om te winnen. Na de diverse wedstrijden kan er uiteindelijk maar 1 de winnaar zijn. Dit jaar was het team Gerrit Grasmaaier de sterkste. Zij wisten in de finale te winnen van Fc Miaauw”, vervolgt de organisatie.

Tussen de wedstrijden door konden de spelers(sters) en kinderen die de teams kwamen aanmoedigen, genieten van een beker ranja en was er een popcorn automaat geregeld.

De uitslagen van het toernooi:

1ste Gerrit Grasmaaier

2de Fc Miaauw

3de FC Power Rangers

4de De Noobs

5de De Buitenschans groep 8tjes

6de De Oreo’s

7de FC Spagetti

8ste Chikkies

Talentvolle speler: Lars Bomers ( De Noobs )

Talentvolle : Lynn Scharenborg ( Chikkies )

Aanmoedigingsprijs: Thijs Smits ( De Oreo’s )

Langs deze weg bedanken wij natuurlijk de deelnemers maar ook de scheidsrechters Jordy, Mika, Teun en Wesley. Uiteindelijk kan er geen wedstrijd worden gevoetbald zonder een goede leiding! Misschien zien wij een aantal deelnemers volgend jaar wel weer terug?