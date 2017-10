Werdstrijd verslagen HCW Winterswijk

X 27

HCW F-JEUGD

Zondag 8 oktober 2017 is de F-jeugd van HCW naar een minitoernooi bij Minerva in Gaanderen geweest. F-jeugd zijn kinderen in de leeftijd van 7 en 8 jaar. Zondag hebben er ook 2 Kabouters (5 en 6 jaar) meegedaan. Zij hebben Zondag 5 wedstrijdjes van ieder 12 1/2 minuut gespeeld. Het motto van deze minitoernooien is dat lekker handballen en samenspelen belangrijker is dan winnen.

Naast handballen kon er gekleurd worden, en mikken en treffen spelletjes worden gedaan.

Jammer genoeg hebben we alle wedstrijden verloren, maar zoals gezegd, dat is niet belangrijk, we hebben nl. wel een leuke en gezellige dag gehad.

HCW E-JEUGD

Tweede wedstrijd, eerste uitwedstrijd. Onder begeleiding van Angelika Beernink en Karin Kremer.

Het E Team stond vol energie klaar om de wedstrijd in te gaan.

Thijs Kremer en Jop Vierkant hebben samen de begroeting gedaan, Klaar om te beginnen. De energie werd goed benut want binnen een minuut werd het eerste doelpunt al gemaakt. Het doelpunten maken ging lekker ook met een paar mooie Break-outs. Onze E-jeugd wisten ze wel te maken! Hugo De Graaf deed voor het eerst mee, hij heeft zelfs bijna een doelpunt gemaakt. Bij rust stond het 0-7 maar dat vonden wij niet het belangrijkste, het gaat om het samen spel. We hebben een paar spelertjes even wat geremd en meer samen het spel laten spelen. We zijn trots op hoe mooi ze dit oppakten en fijn samen speelden. Dit werd zelfs door team Angeren erg gewaardeerd. Doelpunten maken was nu niet het probleem, samen als team spelen wel en zo kwam iedereen mooi tot zijn recht. Eindstand 3-10.

HCW D-JEUGD

We speelden vandaag thuis tegen Quintus. Ze waren een paar maten te groot voor ons en al snel keken we tegen een achterstand aan. We probeerden dapper ballen te blijven onderscheppen wat ook regelmatig lukte, maar heel vaak gooiden ze de bal over ons heen en maakten ze een breakout. Fabiënne heeft goed gekeept, maar kon ze niet allemaal tegenhouden.

Met de rust was het 1-12. Na de rust hebben we vaker gescoord en zij minder vaak. Dus goed gedaan! Het werd 4-21.

Volgende week gaan we er weer met frisse moed tegenaan.



HCW C-MEIDEN

Vandaag moesten we om kwart over 4 aanwezig zijn bij de sporthal om te vertrekken naar Arnhem. Toen we daar ongeveer 5 uur kwart over 5 aan kwamen gingen we omkleden en dan deden we de warming up. De warming up ging heel goed en maakte een goeie indruk. Toen de wedstrijd begon ging het heel goed alleen verdedigen kon wel wat beter. De tussenstand was 3-13 voor ons. De 2de helft waren we aanvallend heel goed alleen leek het op paniekerig handbal en kon de verdediging toch iets beter maar al bij al hadden we goed gespeeld met paar mooie doelpunten was de uitslag 14-22 en we hadden gewonnen. En we gingen het om te vieren de terugweg naar de Mc Donalds in Winterswijk.

HCW C-JONGENS

Geen wedstrijdverslag ontvangen. Speelde uit tegen duiven, verloren met: 32-9