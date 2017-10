Winst voor VV Grol dames 1

X 38

GROENLO – Op zaterdag 14 oktober speelden de dames van VV Grol alweer hun vierde wedstrijd in de competitie. Dit maal stond Havoc dames 1 op het programma. In de voorbereiding is hier al een oefenwedstrijd tegen gespeeld, dus we wisten van tevoren dat het een lastige middag zou gaan worden! Dat bleek ook meteen in de eerste set. Havoc begon goed aan de wedstrijd en zette de dames van Grol onder druk met een goede serve. Grol kreeg de pass niet onder controle waardoor weinig tegenstand werd geboden. Havoc heeft deze set dan ook vrij eenvoudig binnen kunnen slepen met 25-12.

De tweede set kwam Grol echter steeds beter in hun spel. De pass werd beter naar de setupper gebracht waardoor de dames van Grol zelf ook aan konden vallen. Dit zorgde er dan ook voor dat Havoc meer onder druk kwam te staan en moeite kreeg om hun sterke spel van de eerste set door te zetten. De hele set liep gelijk op maar uiteindelijk wist Grol aan het langste eind te trekken! 28-26 winst.

De derde en vierde set leken qua spelbeeld veel op de tweede. Ook hier waren Grol en Havoc aan elkaar gewaagd en werd er aan beide kanten hard gevochten voor de punten. De derde set ging met 25-19 naar Grol, waardoor ze met 2-1 in sets voor kwamen te staan. De vierde set zou dan ook de beslissende set moeten zijn om met de winst te eindigen! Ook hier moesten de dames van Grol hun koppies erbij houden, want Havoc was erop gebrand om deze set binnen te slepen. Grol bleef echter gefocust en deed er ook alles aan om te winnen. De hele set liep gelijk op, waardoor de ontlading bij de dames van Grol groot was toen de set uiteindelijk binnen was met 28-26!! Dit betekende dat vv Grol met 3-1 gewonnen heeft van Havoc! Een knappe prestatie, mede doordat het team niet compleet was door twee blessures.

Na vier wedstrijden staan de dames van Grol op een hele mooie 2e plek in de 1e klasse! Aanstaande maandag 16 oktober mogen ze ook nog aantreden in het bekertoernooi. Om 19.30 uur begint de wedstrijd tegen Labyellov, thuis in Den Elshof. Ze kunnen alle steun gebruiken dus kom vooral kijken! De eerstvolgende competitiewedstrijd is op 4 november, wederom thuis in Den Elshof om 15.00 uur tegen Cupido!

[0] Tekst: V.V. Grol

[1] Foto's: René van den Mosselaar