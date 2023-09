Café Doodgewoon: ‘Sterven, thuis of ergens anders?’

EIBERGEN / AALTEN – Het kan goed zijn om alvast na te denken over de plek waar je zou willen sterven. Niet dat het altijd gaat zoals je wilt maar het is goed om te weten welke mogelijkheden er zijn. In deze bijeenkomst vertelt Bernie Aalbers hoe het thuis sterven vorm kan krijgen, wat voordelen zijn en wat wel en niet mogelijk is. Vervolgens vertelt Marlies Hengeveld over begeleiding in de stervensfase in Hospice De lelie. Er is veel gelegenheid om vragen te stellen. Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden. Het is een trefpunt voor belangstellenden uit de gehele Oost Achterhoek. De Rabobank sponsort deze bijeenkomsten.

Dit Café Doodgewoon wordt op twee plaatsen in de regio Oost-Achterhoek aangeboden. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 9 oktober van 19.30-21.00 uur in De Klok, Grotestraat 84 in Eibergen. De tweede bijeenkomst is op donderdagmiddag 12 oktober van 14.30-16.00 uur bij Elim, Landstraat 20 in Aalten. Marlies Hengeveld, coördinator bij Hospice de Lelie en Bernie Aalbers, palliatief verpleegkundige bij Sensire verzorgen deze bijeenkomsten

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek

Dit bericht vervalt op dinsdag 10 oktober 2023. Daarna is het bericht op te zoeken in ons Archief.

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail