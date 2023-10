Workshops over ‘Veilig online bankieren’ in Bibliotheek Groenlo

GROENLO – De Bibliotheek Groenlo, in samenwerking met Regiobank Steentjes Makelaars, organiseert op maandagavond 23 oktober en dinsdagavond 24 oktober om 19.00 uur workshops over het thema ‘Veilig online bankieren’. Deelname aan de workshops is kosteloos, maar vooraf aanmelden is vereist. Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij de bibliotheek zelf of online via www.oostachterhoek.nl/veiligonlinebankieren.

In het digitale tijdperk waar banktransacties en andere financiële activiteiten voornamelijk online plaatsvinden, is het van cruciaal belang om bewust te zijn van internetcriminaliteit. Tijdens deze sessies worden bezoekers geïnformeerd over het voorkomen van online fraude en het beschermen van hun financiële gegevens.

Over de workshop ‘Veilig online bankieren’: Deze interactieve workshop belicht de uitdagingen van online bankieren in het huidige digitale landschap. Deelnemers leren internetcriminaliteit te herkennen door realistische voorbeelden en krijgen inzicht in de methoden die cybercriminelen gebruiken om toegang te krijgen tot persoonlijke en financiële informatie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, valse e-mails en misleidende berichten via communicatieplatforms zoals WhatsApp.

De workshop staat open voor iedereen, ongeacht lidmaatschap van de bibliotheek of klantrelatie met Regiobank. Gezien het beperkte aantal beschikbare plaatsen, wordt geïnteresseerden geadviseerd zich zo snel mogelijk aan te melden.

