Pianoconcert Dmytro Semykras in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdag 13 oktober presenteert de Koppelkerk een pianoconcert van Dmytro Semykras. Deze pianist uit Oekraïne treedt op in Nederland vanwege The International Piano Competition. Tijdens dit concert zullen werken van R. Schumann, J. Brahms en S. Rachmaninov ten gehore worden gebracht.

Geboren in 2001 in Sumy, Oekraïne, heeft Dmytro Semykras een indrukwekkend parcours afgelegd. Hij startte met piano op vijfjarige leeftijd en zette later zijn studies voort aan het Sumy Kunst en Cultuur College. Sinds 2020 studeert Semykras in Oostenrijk aan de Universiteit voor Muziek en Uitvoerende Kunst onder begeleiding van Prof. Dr. Milana Chernyavska. Bovendien geniet hij al twee jaar van een studiebeurs van de Internationale Muziekacademie in Liechtenstein.

Dmytro heeft deelgenomen aan tal van internationale pianocompetities in diverse landen en behaalde de 2e prijs op de International Piano Competition for Young Musicians in Enschede in 2022. Daarnaast heeft hij als solist samengewerkt met diverse orkesten en deelgenomen aan verschillende muziekfestivals.

Het concert in de Koppelkerk op 13 oktober start om 20.00 uur, met de deuren die openen om 19.30 uur. Het concertprogramma bestaat uit twee sets van elk ongeveer 40 minuten. Tickets kosten € 12,50 (exclusief ticketkosten), terwijl kinderen tot 12 jaar gratis toegang hebben. Kaartjes kunnen worden aangeschaft via www.koppelkerk.nl.

