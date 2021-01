Tien musea uit Gelderland in beeld gebracht

Tien prachtige verhalen, over tien prachtige Gelderse musea, zijn in tien korte documentaires vastgelegd. MuseumTV heeft documentaires gemaakt en aan het online archief toegevoegd. De films over de Gelderse musea zijn intussen door het hele land te zien. 

Deze online mogelijkheden voor een museumbezoek komen extra gelegen in tijden waarin culturele instellingen zwaar lijden onder verplichte coronasluitingen. Veel musea hebben zelf alternatieve museumbezoeken opgestart, zoals digitale tentoonstellingen en 360-graden-tours, maar niet elke instelling kan dit zelf verwezenlijken. Daarom MuseumTV de missie om ook kleine musea een online portaal te bieden door korte documentaires te maken over de musea en diens collecties.

MuseumTV heeft reeds een bezoek gebracht aan Museum de Lage Hof, Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, Stichting Voerman Museum Hattem, Streekmuseum Baron van Brakell, Veluws Museum Hagedoorn Plaatse, Kijk en Luister Museum, Stichting Nederlands Tegelmuseum, Nationaal Orgelmuseum en Stadsmuseum Groenlo. Het Grensland Museum staat nog op de planning om bij langs te gaan. In totaal zijn er 27 video’s gemaakt van musea uit Gelderland die te zien zijn op de website van MuseumTV.

De films zijn tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Gelderland. Samen met MuseumTV zorgen de partijen, in samenwerking met de tien musea, voor exposure door het hele land, zodat van heinde en verre de musea uit Gelderland gezien zullen worden. De hoop voor musea is dat de bezoekersaantallen weer gestaag toenemen.