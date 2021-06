Het Nationaal Onderduikmuseum is eindelijk weer open!

Deel dit bericht













AALTEN – Naast de vaste opstellingen in Markt 12-16 is ook de centrale expositie ‘Kind van de vrijheid’ – Toen en Nu te zien. Deze expositie wordt verlengd t/m medio februari 2022 ! In de Dorpsboerderij worden de eindexamenopdrachten van leerlingen van Schaersvoorde tentoongesteld. Het museum is er klaar voor om bezoekers veilig te ontvangen. Deze kunnen het museumbezoek vooraf reserveren via het reserveringssysteem op www.nationaalonderduikmuseum.nl

Audiotour.

Tijdens de lockdown is er een audiotour Guide-ID geïnstalleerd: hierdoor ontvangen bezoekers extra informatie in het onderduikpand maar ook in de expositie Kind van de Vrijheid. Daardoor zijn geheel coronaproof op een leuke manier verhalen te horen.

Kind van de vrijheid verlengd.

In de centrale expositie Kind van de Vrijheid, bestaat uit negen persoonlijke verhalen in drie verschillende thema’s over de waarde van vrijheid. Persoonlijke verhalen van kinderen van toen worden verbonden met verhalen van kinderen van nu. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van de nu 13-jarige Ghassan die recent gevlucht is uit de oorlog in Syrië en in ons land een ‘veilig’ onderkomen vond. In een touchtable vindt de bezoeker daarnaast het verhaal van Prinses Margriet, die de expositie zou openen. Door de uitbraak van het coronavirus kon dat helaas niet doorgaan. Prinses Margriet is geboren in het vrije Canada, land van de bevrijders en de vredeswens van Rosanna Lohuis, de eerste kinderburgermeester van Aalten. Drie kunstenaars hebben meegewerkt om de verhalen een eigen omgeving te geven. De expositie is tot en met medio februari 2022 te bezoeken in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten.

Multimediatour.

Een extra verdieping geeft de multimediatour Kind van de vrijheid, deze is te downloaden op de eigen telefoon via de gratis izitravel app( https://izi.travel/nl/app) Meer informatie hierover is ook te vinden op de website van het Nationaal Onderduikmuseum www.nationaalonderduikmuseum.nl

Expositie leerlingen Schaersvoorde.

Een aantal eindexamenleerlingen van Schaersvoorde is voor hun eindopdracht van het vak culturele en kunstzinnige vorming op zoek gegaan naar andere culturen en de verschillen en overeenkomsten die zij daarbij tegenkwamen. In de vorm van driedimensionale objecten laten ze zien hoe zij een symbolische brug slaan tussen verschillende culturen.

Boekenmarkt.

Ook in de Dorpsboerderij is er vanaf 15 juni weer een breed scala aan 2ehands boeken te koop in de meeste uiteenlopende categorieën tegen zeer schappelijke prijzen. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan het Nationaal Onderduikmuseum.

Zoals u leest is er tijdens de lockdown achter de schermen veel gebeurd. Een goede reden om het Nationaal Onderduikmuseum of de museumwinkel te bezoeken!

Zie voor de meest recente informatie: www.nationaalonderduikmuseum.nl en volg het museum op Facebook!