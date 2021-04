Pot met geld veur Gelderse streektaalprojecten

Deel dit bericht













DOETINCHEM/Dörkum – ’n Book uutbrengen of toneelstuk spöllen in ’t plat, ’n muziekveurstelling of laezing geven in de streektaal of ’n ander plan of project waorbi-j ’t gebruuk en behold van ‘t Nedersaksisch wodt e-stimuleert? Daorveur kö’j noo subsidie anvraogen bi-j ’t Arfgoodcentrum Achterhook en Liemers. ’t Geld wodt beschikbaor esteld deur de Provincie Gelderland.

’t Arfgoodcentrum Achterhook en Liemers hölt zich dit joar extra bezig met ’t onder de andach brengen en hollen van de streektaal en streekeigen karakter. Dat is meugelek deur ’n financiële

bi-jdraege van de provincie Gelderland. Ni-j is dat ’t Arfgoodcentrum alle Gelderse regio’s waor Nedersaksisch wodt esprokken, geet bedenen. Naost de Achterhook is dat ok de noordoost Veluwe. Der bunt al prachtege projecten, denk maor an onderwiesproject Wiesneus, muziekfestival

Plat Gespöld en ’t Achterhook College. Met de steun van de Provincie könt nog völle meer mooie plannen wodden e-realiseerd, zoas ’t stimuleren van plat praoten onder zorgmetwarkers.

Stimuleringsfonds

Der is ok ‘n subsidiepot van viefentwintigduuzend euro beschikbaor veur kleine lokale en regionale iniatieven dee bi-jdraegt an ’t gebruuk en behold van ’t Nedersaksisch in Gelderland. Da’s belangriek, want de streektaal, in al zien varianten, is neet alleneg nauw verbonden an ’n streek, maor ok an de gebruken en gewoontes van de luu die der wont. ’t Mek deel uut van de eigen identiteit. Projecten en activiteiten dee te maken hebt met de Nedersaksische streektaal zoas den in Gelderland wodt esprokken (Achterhooks en noordoost Veluws) könt wodden an-emeld bi-j t Arfgoodcentrum Achterhook en Liemers. Der is maximaal viefduuzend euro per project beschikbaor.

Nedersaksisch

In Gelderland bunt twee regio’s waor Nedersaksisch wodt esprokken: de Achterhook en noordoost Veluwe. ’t Nedersaksisch taalgebied is völle groter: ’t beslöt ok Grönningen, de Stellingwarven, Drenthe, Urk, Twente, Salland en löp aover de grenze wieter in Duutsland. Elke streek hef zien eigen taalvariant, maor der bunt ok aovereenkomsten. Denk maor an naoberschap en ’t umkieken naor mekare, de mentaliteit van anpakken en doo maor normaal, dan doo’j al gek genog. In 2018 wier ’t Nedersaksisch ’n officieel erkende taal. In het Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de regionale Nedersaksische taal praotten de betrokken provincies met mekare af um der alles an te doon um ‘t Nedersaksisch te behollen en ’t gebruuk dervan te stimuleren.

Arfgoodcentrum Achterhook en Liemers zet zich in voor streektaal en –cultuur. Meer wetten aover streektaal in Gelderland? Kiek ‘s op www.ecal.nu. Op www.ecal.nu/stimuleringsfonds-streektaal köj meer vinden aover ‘t Stimuleringsfonds Nedersaksisch Gelderland. Hier staot ok de veurwaarden um subsidie an te vraogen.

