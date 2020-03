Bericht is aangepast 18 maart 2020 om 19:34

DOETINCHEM – Alle maatregelen rondom het coronavirus, die gaan ons niet in de koude kleren zitten. Zou u er net als wij het liefst even ‘uitvliegen’ en de deur achter u dichttrekken? Nu ook de Gruitpoort noodgedwongen haar deuren heeft moeten sluiten, hebben we een andere manier bedacht om u wat moois te kunnen bieden: We ontmoeten u via de telefoon. Vele vrijwilligers van onze Telefonische Voorleesbrigade staan voor u klaar! Samen kruipt u een kwartiertje weg in een mooi verhaal dat u voorgelezen wordt, samen verdwijnt u even helemaal uit het nu en de zorgen van alledag!

Zo werkt de Telefonische Voorleesbrigade

Een vrijwilliger van Lang Leve Kunst en Naoberschap belt u op en samen spreekt u af wat een geschikt voorleesmoment is

Zes keer, op momenten naar keuze, leest de vrijwilliger u via de telefoon een kwartiertje voor

Samen kiest u een verhaal of gedicht uit

…..en dan gaat u er eens lekker voor zitten en wordt u een kwartiertje voorgelezen

Nog even napraten en afspreken voor de volgende keer

Liever eerst één keertje uitproberen? Dat kan ook

Er zijn geen kosten aan verbonden

De Telefonische Voorleesbrigade is bestemd voor inwoners van Doetinchem, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Montferland en Doesburg.

Aanmelden (liefst) per mail of via de telefoon

Mail: info@gruitpoort.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en woonplaats.

Telefoon Gruitpoort: 0314 340943 maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur

Telefoon Kruiswerk: 0314 – 357 430 maandag t/m vrijdag 9.00-13.00 uur

Kruiswerk Achterhoek en Liemers

De Telefonische Voorleesbrigade is een project van Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort. Het is ontwikkeld in samenspraak met Kruiswerk Achterhoek en Liemers.