Ruim 52.000 werknemers in de Achterhoek werken in sterk door coronacrisis getroffen sectoren

ACHTERHOEK – De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot, verwacht UWV. Het verlies van banen is in de Achterhoek net zo sterk als gemiddeld in Nederland, maar de verdeling over sectoren is anders. Opvallend is dat de sectoren die landelijk de grootste krimp laten zien hier minder sterk vertegenwoordigd zijn. In de Achterhoek wordt de sector ‘metaal en technologische industrie’ het hardst getroffen. Dit blijkt uit een analyse van UWV over de regionale impact van corona op de werkgelegenheid in de Achterhoek. De terugloop van werk in de Achterhoek hangt voor een groot deel af van de Achterhoekse werkgelegenheidsstructuur die zich kenmerkt door de sterk aanwezige sectoren (maak)industrie (grote krimp) en zorg & welzijn (groei). Sectoren met zeer grote krimp in de banen, zoals verhuur & overige zakelijke diensten, luchtvaart, sierteelt, horeca en cultuur, sport & recreatie, zijn in de Achterhoek juist minder sterk vertegenwoordigd.

Exportgerichte industrie zwaar getroffen

De industrie is met een aandeel van bijna 16% en 19.900 werknemers van groot belang voor de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Achterhoek. Vooral de metaal en technologische industrie wordt zwaar getroffen, mede omdat deze sector internationaal georiënteerd is en dus sterk afhankelijk van het buitenland. In de Achterhoek werken in dit deel van de industrie 9.300 werknemers. Grote internationaal opererende bedrijven en hun toeleveranciers lagen stil vanwege vraaguitval en minder aanvoer van grondstoffen en materialen. Inmiddels starten bedrijven steeds vaker weer op.

Groeisectoren

Naast het verlies van werk zijn er ook enkele sectoren die nog steeds groeien. Het werk neemt in de Achterhoek toe in de zorg & welzijn, het openbaar bestuur en de post- en koeriersbranche. In deze drie sectoren samen werken 29.600 werknemers, dat is bijna een kwart van de werkgelegenheid in deze regio. Met 21.400 werknemers is zorg & welzijn veruit de grootste van deze drie.

Initiatieven ter bevordering van de werkgelegenheid

Er zijn in de Achterhoek diverse initiatieven opgezet om samen zo goed mogelijk uit de crisis te kunnen komen, zoals mobiliteit binnen ondernemersnetwerken of onderlinge uitruil van medewerkers. Accountmanagers van het WSP in de Achterhoek zijn bezig met het opzetten van een coöperatie. Daarin worden opdrachten verzameld en verdeeld onder onderaannemers, zoals opdrachten in de maakindustrie waar producenten niet aan toe komen omdat zij door de 1,5 meter afstand minder kunnen produceren. Een lijstenmakerij produceert eigen producten om daarmee momenteel een grote markt in handen krijgen, omdat de productie in het buitenland stil ligt.

Een ondernemer in de Achterhoek levert eiersorteermachines aan een grote speler in de fastfoodindustrie, zodat die in Amerika minder afhankelijk is van het buitenland.

Ook de evenementensector wordt getroffen door de coronacrisis. Het bekende festival de Zwarte Cross is afgelast. Startup KarTent zou dit seizoen kartonnen festivaltenten opzetten op het festivalterrein. Deze tenten worden nu ingezet om een anderhalve-meter-werkplek te creëren: kartonnen festivaltenten Zwarte Cross zorgen voor anderhalve meter werkplek.

