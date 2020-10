Stem tweemaal op het nationale onderduikmuseum

AALTEN – Het Nationaal Onderduikmuseum doet mee met de Rabo ClubSupport. Iedereen die lid is van de Rabobank in de regio Noord- en Oost-Achterhoek mag op het museum in Aalten stemmen.

Vanaf 5 oktober kunt u uw stem uitbrengen op het Nationaal Onderduikmuseum in het kader van de Rabo ClubSupport. Met uw stem kunt u bijdragen aan de aanschaf van een audiosysteem. Met dit systeem kan het museum bezoekers beter en leuker informeren via de persoonlijke verhalen uit het onderduiken, de textiel- of de hoornindustrie van Aalten of de oorverdovende herrie laten horen van de machines in de fabrieken, de geluiden van de beesten op het boerenbedrijf of het gebrom van overtrekkende bommenwerpers in de schuilkelders.

Als u lid bent van de Rabobank krijgt u een persoonlijke stemcode via de mail. U kunt hiermee op de Rabo App of via rabobank.nl/clubsupport uw stem uitbrengen. In totaal mag u vijf keer stemmen, waarvan tweemaal op dezelfde organisatie. Hoe meer stemmen het museum krijgt, hoe groter de bijdrage in de aanschaf van het audiosysteem. Stemt u tweemaal op het Nationaal Onderduikmuseum? Doe het vóór 25 oktober.

Het Nationaal Onderduikmuseum vertelt verhalen van burgers in gewone en ongewone tijden; met ‘kleine’ persoonlijke verhalen de grote geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om overleven en samenleven aan de grens. Over dilemma’s waarmee we ook vandaag te maken hebben bij maatregelen die onze vrijheid inperken, over solidariteit met vluchtelingen en het beroep dat gedaan wordt op onze verantwoordelijkheid voor de democratische waarden van onze rechtsstaat. Het museum vindt het belangrijk het gesprek daarover met elkaar te blijven voeren, te verbinden om samen te werken aan meer vrede en vrijheid in de toekomst.

