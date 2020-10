Grol onderuit tegen sterk Achilles 12

GROENLO/HENGELO (O) – Zondag 4 oktober speelde Grol 1 uit tegen Achilles ’12 in Hengelo. Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen was er geen publiek toegestaan. In totaal stonden welgeteld 15 personen langs de omheining bestaande uit bestuursleden en fotografen van beide clubs. De supporters moesten het doen met de informatie via twitter.

Grol trad aan zonder Rico Lammerdink, die thuis in quarantaine verbleef. In de eerste helft had Grol weinig tot niets in te brengen. Achilles was heer en meester. Het spel speelde zich vooral af op de helft van Grol. Achilles liet de bal vlot rondgaan, bewoog veel en wist elkaar makkelijk te vinden. Grol stond niet goed opgesteld en gaf te veel ruimte weg. Het was een wonder dat Grol na een half uur spelen nog op 0 – 0 stond, met acht grote kansen voor Achilles. Daarbij onder andere een kopbal uit een corner die via Dudu onderkant lat weer het veld in stuiterde en een knappe redding van Wessel Baarslag op een hard en laag schot van dichtbij. Daarnaast diverse ballen die gevaarlijk voor het doel van Grol langs gingen.

Na 37 minuten was het dan toch raak. Balverlies op het middenveld leidde een aanval in van Achilles over links. Een bekeken voorzet kon vervolgens eenvoudig worden binnengetikt bij de tweede paal door Mart Heidemann: 1 – 0. Grol kwam in de eerste helft niet verder dan een afstandsschot van Luc Berentsen en twee gevaarlijke voorzetten van Tycho Riteco, waar te slordig mee werd omgegaan door zijn medespelers.

Na rust ging Grol met meer strijd en opportuner voetballen. De tactiek was door trainer William Krabbenborg aangepast, en dit leek goed uit te pakken. En Grol leek zelfs op gelijke hoogte te komen: een corner van Mark te Winkel werd van dichtbij door Luc Berentsen richting doel gekopt, maar de bal werd op het laatste moment van de lijn gehaald. De sfeer werd ook iets grimmiger met diverse behoorlijke duels en irritatie over en weer.

Terwijl het leek dat Grol weer enigzins in de wedstrijd zat, kwam er echter wederom een messcherpe counter van Achilles, ging de snelle linksbuiten Badr Hamdaoui er met de bal vandoor, kapte de verdediging uit en schoof laag binnen: 2 – 0. Maar Grol gaf niet op. Na een half uur werd Tycho Riteco duidelijk onderuit getrokken in de 16 meter, maar scheidsrechter Ordelmans vond het echter geen strafschop, tot grote woede van de Grolstaf. Het zat Grol deze middag ook niet mee, want even later belandde een kopbal van Ramon Landewers op de paal.

Vlak voor tijd werd het dan ook nog 3 – 0: het was wederom de snelle linksbuiten Badr Hamdaoui, bij een counter van Achilles, die uit de rug van een Grolverdediger in balbezit kwam en de bal hard in de touwen joeg. Wessel Baarslag voorkwam in blessuretijd nog een grotere nederlaag.

Grol moest deze middag de meerdere erkennen in een sterk Achilles. Jammer dat de kansen die Grol kreeg niet benut werden, maar Achilles was de verdiende winnaar. Komende zondag speelt Grol thuis tegen Bon Boys. Aanvang 14.30 uur. Via twitter te volgen en hopelijk via de livestream via ClubTV op svgrol.nl.



Wedstrijdinformatie

Achilles ’12 – Grol 3 – 0

37e min. 1 – 0 Mart Heidemann

60e min. 2 – 0 Badr Hamdaoui

84e min. 3 – 0 Badr Hamdaoui

Geel: Mart Willemsen, Mike Kempers en William Krabbenborg

Scheidsrechter: Dhr. J.G. Ordelmans

Opstelling Grol

Wessel Baarslag, Ramon Landewers (87. Titus Hoffman), Mart Willemsen, Wouter Pillen, Eduardo de Sousa Cavalcante (42. Mike Kempers), Roel Bruins, Mark te Winkel, Tiem Rots (59. Mart Zieverink), Luc Berentsen, Wouter Rexwinkel en Tycho Riteco.

Uitslagen 2J

Achilles ’12 – Grol 3 – 0

Bon Boys – NEO 0 – 3

Schalkhaar – Eilermark Afgelast

Lemelerveld – Barbaros 1 – 1

FC Suryoye – Vogido 7 – 0

ATC ’65 – BWO 5 – 0

Wijhe ’92 – SDC ’12 1 – 0

Stand 2J

1. FC Suryoye 3 – 7

2. ATC ’65 3 – 7

3. Schalkhaar 2 – 6

4. Bon Boys 3 – 6

5. BWO 3 – 6

6. Achilles ’12 3 – 6

7. Wijhe ’92 3 – 4

8. NEO 2 – 3

9. Grol 3 – 3

10. Barbaros 3 – 2

11. Lemelerveld 2 – 1

12. SDC ’12 3 – 1

13. Vogido 3 – 1

14. Eilermark 2 – 0