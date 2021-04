‘t Noorden opent bijen en insecten hotel

Deel dit bericht













AALTEN – Vol goede moed gaan de ondernemers van ’t Noorden met het hele team het jaar tegemoet. Begin maart maakte de ondernemende familie Hüning bekend dat ze op de eerste donderdag van april een hotel gingen openen. Naast de vele leuke reacties kwamen er ook een aantal serieuze accountmanagers van hotelleveranciers vanuit heel Nederland om contact te leggen voor het nieuwe hotel. Het team van ’t Noorden moest ze helaas teleurstellen, het hotel is al gereed en heeft 18 kamers verdeeld over 5 verdiepingen. Het is gemaakt van diverse materialen zoals gestapelde stenen met gaatjes, oude dakpannen en hout. Het is ecologisch verantwoord gebouwd en past helemaal in de stijl van nu.

Bijen en Insecten hotel

Het hotel dat op de eerste donderdag van april opent is een speciale gelegenheid om het bijzondere corona jaar vast te leggen. Het is namelijk een bijen en insecten hotel naast de speeltuin van ’t Noorden. Het biedt insecten en solitaire bijen in de zomer een nest- en rustplaats en voor de koude maanden een geschikt overwinteringsverblijf. In de gaten van de bamboestengels, de dennenappels en in de houten blokken met gaatjes kunnen ze veilig schuilen en nestelen. De insecten die op dit hotel afkomen doen kinderen niets en bestrijden juist ongedierte zoals bladluis, huisvliegen en rupsen. Ze helpen met het bestuiven van de nieuwe Noorden moestuin, fruitbomen en de bomen die zijn gepland met nationale boomplant dag. Ook kunnen kinderen veel leren van onze kleine en zeer nuttige vriendjes. Het hotel is ecologisch verantwoord en is geplaatst om educatie over de flora en fauna te stimuleren tegenover de jeugd dat de speeltuin bezoekt. Het bevordert bovendien bestuiving en biodiversiteit zodat ’t Noorden haar steentje ook kan bijdragen, want het zorgt voor een evenwicht in de natuur van de omgeving. Om dit nog meer kracht bij te zetten zal de maand april ook verder gaan op nog een nieuwe ontdekking bij ’t Noorden.

Lees ook ....