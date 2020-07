Nieuwe kunst in de gangen van het SKB

WINTERSWIJK – Iedere twee maanden wisselen de exposities in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Tot zaterdag 5 september exposeren onderstaande regionale kunstenaars hun werk in de centrale gang, poligangen en vitrines.

Centrale gang

Ruim een jaar hebben de Duitse Nikola Dicke en Nederlandse Linda ten Dam gewerkt aan hun kunstproject ‘de Vonk’. Dit is ontstaan vanuit een grensoverschrijdend project taNDem dat mede mogelijk gemaakt wordt door de Euregio. Een deel van hun project is nu te zien in het SKB. Een unieke serie abstracte werken waarbij de kunstenaars hebben gewerkt op acrylglasplaten. Inkt, verf van diverse diktes, zand, vezels en diverse andere structuren geven de platen een andere dimensie.

Door meerdere glasplaten tegen elkaar aan te monteren krijgen de kunstwerken diepte. Zo komt een stilstaand beeld, doordat het in lagen is gemonteerd, tot leven als er licht op valt of doordat je als toeschouwer een andere positie inneemt.

Naast hun gezamenlijke werk is er ook werk van een ieder van hen afzonderlijk te zien.

Poligangen

In poligang 4.1 is het werk te zien van Theo Gemmink en Yvonne Verheijen. Theo is van 1935 en oorspronkelijk opgeleid tot huisschilder aan de ambachtsschool in Winterswijk. Via allerlei avondcursussen is hij leraar tekenen en handvaardigheid geworden aan dezelfde school waar hij ooit als leerling begon. De expositie van Theo bestaat uit tekeningen van kleurpotlood op aquarelpapier. Dit papier is ruw waardoor er een open structuur ontstaat met levendige kleuren.

Yvonne werkt met olieverf, acrylverf of pastelkrijt. Ze maakt zowel abstract als figuratief werk. Inspiratie voor haar werk vindt ze overal: in haar directe omgeving, maar ook in tijdschriften, internet en musea.

In poligang 1.1 is het werk te zien van Inez Welmers. Haar hele leven schildert en tekent ze al. Inspiratie haalt ze uit de natuur. De kleuren en vormen die de natuur biedt, worden in haar werk flink aangezet. Zo wil ze de kijker de schoonheid en sfeer van de natuur laten zien.

De leden van de fotoclub Helios tonen hun werk in poligang 6.3. Voor deze expositie heeft iedere exposant een eigen thema bedacht. Het resultaat is soms traditioneel, soms ongewoon en verrassend, maar zeker de moeite waard om even bij stil te staan.

Vitrines

Het diverse en voornamelijk figuratieve werk van Truus Servaas is te zien in de vitrines in de centrale hal. Ze is begonnen met kleidraaien en heeft daarna nog een aantal cursussen gevolgd. Voor haar keramiek gebruikt ze onder meer sulfaten (water-oplosbare poeders) waar kleuren uit ontstaan die iedere keer verrassend zijn en engobes (kleislib) die wat feller van kleur zijn.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print