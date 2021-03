Foto: PR |

Bijna 1.000 smoelen in Graafschap-stadion voor kankeronderzoek

Swim to Fight Cancer Achterhoek, De Graafschap en supporters zetten kanker buitenspel

DOETINCHEM – Zondagavond 7 maart was het dan zover: in stadion De Vijverberg zat eindelijk weer eens publiek. De wedstrijd Graafschap – FC Eindhoven stond namelijk in het teken van de actie ‘Smoel op de Stoel’.

Swim to Fight Cancer Achterhoek, De Graafschap en supportersvereniging SV Superboeren hebben begin februari de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor de vreselijke ziekte kanker. Samen organiseerden we de actie Smoel op de Stoel door op een ludieke manier geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Tribune met kleine 1.000 smoelen

Met deze actie konden mensen die begaan zijn met kanker én met De Graafschap een ‘smoel’ kopen, een portretfoto van bijvoorbeeld jezelf of een dierbare voor 19,54 euro, voor op een stoel in het Graafschap-stadion tijdens deze wedstrijd. In totaal schitterden een kleine 1.000 smoelen in De Vijverberg op de tribune. Daarnaast zijn ook donaties gedaan zonder smoel. Dit leverde al een mooi bedrag op voor kankeronderzoek voor Swim to Fight Cancer Achterhoek!

We zijn dan ook ontzettend trots op dit geweldige resultaat! En dat allemaal met één zeer belangrijke motivatie: kanker de wereld uithelpen. Met de hele Achterhoek: D’RAN en D’RIN!

Veiling

Het totale bedrag van de actie wordt later nog bekend gemaakt, want de spelers van De Graafschap droegen tijdens de warming up en op de teamfoto een speciaal shirt met het logo van Swim to Fight Cancer Achterhoek. De spelersshirts worden nu geveild door supportersgroep Oldies DTC. Deze opbrengsten worden bij elkaar opgeteld en gaat ook via Swim to Fight Cancer Achterhoek naar Fight cancer. Houd de social media-kanalen van Oldies DTC en van ons in de gaten voor de veiling!

19,54 euro

Een smoel voor 19,54 euro is niet toevallig gekozen, want 1954 is het oprichtingsjaar van De Graafschap. Daarom hebben we voor dit toepasselijke bedrag gekozen. Per smoel gaat 15 euro via de stichting Fight cancer naar KWF Kankerbestrijding ten behoeve van kankeronderzoek. De rest is besteed aan de drukkosten die zijn gemaakt om de foto op een bord op de stoel te krijgen.

Sponsoren

Dankzij onze sponsoren en de samenwerking met De Graafschap hebben we er een fantastische actie van kunnen maken. We bedanken hierbij alvast alle sponsoren voor hun bijdrage en inzet!

Video’s

In de aanloop naar de actie zijn mooie, bijzondere en ontroerende video’s gemaakt. Deze kun je allemaal nog eens bekijken via onze Facebook-pagina.

Doneren?

Heb je geen smoel op de stoel gehad, maar wil je wel een donatie doen? Dat kon nog steeds via de website. Klik op de groene button hieronder.