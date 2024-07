Alle handen aan dek’ voor De Gezondste Regio Achterhoek

Het bankje van de campagne ‘praat vandaag over morgen’ om in gesprek te gaan over ouder worden | Foto: Jurgen Pillen

DOETINCHEM – De Achterhoek kampt met vergrijzing en een groeiende kloof tussen mensen die zelfredzaam zijn en mensen die dat niet zijn. Tegelijkertijd stijgt de zorgvraag en daalt het aantal zorgverleners. Mieke Zemmelink van het algemeen bestuur van Regioplan ‘De Gezondste Regio Achterhoek’ stelt: “We hebben straks niet meer alle handen aan bed, dus het is nu ‘alle handen aan dek’ om van de Achterhoek De Gezondste Regio te maken en dat te behouden. Het Regioplan is onze leidraad. De grote opkomst tijdens deze ‘Kick Off’ toont aan dat professionals en aanwezige inwoners zich bewust zijn van de uitdagingen. Samenwerken kan veel betekenen voor de gezondheid van Achterhoekers, zoals de praktijkvoorbeelden vanavond lieten zien.”

‘Goede gezondheid is voor iedereen’

Het Regioplan ‘De Gezondste Achterhoek’, opgesteld eind 2023, vormt de basis voor samenwerking tussen zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. Het doel is om de gezondheid van Achterhoekers te bevorderen en de zorg efficiënter te organiseren. Gezondheid, preventie en leefstijl staan centraal, niet ziekte en behandeling. Dit moet ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar blijft voor iedereen in de Achterhoek. Joop Wikkerink, wethouder Aalten en regiehouder van het thema Prettig werken in Zorg en Welzijn, benadrukt: “Een op de zes mensen werkt nu al in de zorg, en dat zou in de toekomst een op de vier moeten worden als we niets doen. Die mensen zijn er niet, dus we moeten actie ondernemen! Het plan richt zich op het verminderen van de uitstroom, het versnellen van de instroom, het bieden van goed werkgeverschap in de regio en het zoeken naar innovatieve werkwijzen, zoals artificial intelligence. We maken gebruik van bestaande initiatieven in de regio, zoals het Talentenfonds Opijver. We stuiten op grenzen qua geld en personeel, dus het is ook aan de inwoners om na te denken over de toekomst.”

Inzet op vier hoofdthema’s

Inwoners, zorgprofessionals en geïnteresseerden waren afgelopen maandagavond 1 juli welkom bij de kick off van het Regioplan ‘De Gezondste Regio Achterhoek’ in topsporthal SaZa in Doetinchem. Onder leiding van avondvoorzitter Frans Miggelbrink spraken de bezoekers met de trekkers van de vier thema’s van het Regioplan: Gezond leven en preventie, Veerkrachtig ouder worden, Mentaal gezond en Prettig werken in Zorg en Welzijn. Ook werden praktijkvoorbeelden gepresenteerd door verschillende projectleiders en ervaringsdeskundigen.