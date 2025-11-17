Bultepop 2025 – hoe een dorpsfeest uitgroeit tot een broedplaats voor jong talent

29 keer bekeken

VRAGENDER – Wat ooit begon als een bescheiden muziekavond in Vragender, is in negen edities uitgegroeid tot een regionale ontmoetingsplek voor muzikanten uit de hele Achterhoek. Bultepop 2025 liet dat afgelopen zaterdag 15 november in Vragender duidelijk zien: een avond vol verrassingen, nieuwe gezichten en muzikale hoogtepunten.

De start van de avond was intiem. In het café brachten Steven Gebbink en Kim Molenveld – normaal actief in de band Side Effect – een rustige akoestische set. Met alleen een gitaar en een microfoon brachten ze bekende nummers van CCR en BLØF, en het publiek luisterde ademloos. De stilte in de ruimte zei genoeg: dit was een optreden dat binnenkwam.

Om 21.00 uur verhuisde het programma naar de zaal, waar Band 1 met veel energie aftrapte. De groep is een mix van ervaren Vragenderse muzikanten en nieuw talent uit Beltrum, Zwolle bij Groenlo en Lichtenvoorde. Van stevige rock zoals ‘Let Me Entertain You’ en een AC/DC-medley tot een ingetogen uitvoering van ‘I Would Stay’ van Krezip – de band liet horen dat Bultepop meer is dan alleen lawaai en gezelligheid; het is ook een podium voor muzikaliteit en variatie.

Tussen de optredens door hield DJ Joost Overkamp het publiek in beweging met herkenbare rock- en popklassiekers. Er was ook aandacht voor Michel Groot Zevert, die opnieuw zijn schuur belangeloos beschikbaar stelde als oefenruimte. Een klein gebaar misschien, maar van grote waarde voor een evenement dat drijft op vrijwillige inzet.

De afsluiting van de avond lag in handen van Trommelvlies Crisis, een band samengesteld uit muzikanten uit Vragender, Winterswijk, Lichtenvoorde, Bredevoort en Zwolle. Hun optreden bood een brede mix van vrolijke popnummers en stevige rock. Een bijzonder moment was de komst van gastdrummer Cas Garstenveld (15), die normaal in de slagwerkgroep van de fanfare speelt. Hij werd gevraagd door bandlid Harm Groot Zevert en greep zijn kans met beide handen aan. Zijn optreden was zelfverzekerd, strak en maakte indruk op zowel publiek als medemuzikanten. Het was een van die momenten die laten zien waar Bultepop voor staat: nieuwe generaties kansen geven.

Ook blazers van Muziekvereniging Lumio uit Lichtenvoorde deden mee, en hun toevoeging gaf een aantal nummers een warm, vol geluid dat goed werd ontvangen. Het publiek ging steeds meer in de muziek op: meezingen, de maat mee bewegen of vooraan bij het podium helemaal losgaan. Tijdens ‘Little Lion Man’ zakte zowel publiek als band tegelijk door de knieën om bij het refrein omhoog te springen. Het werd hét beeld van de avond: verbondenheid, plezier en pure energie.

Met ruim vierhonderd bezoekers kijkt de organisatie terug op een geslaagde editie. Het besluit om muzikanten van buiten Vragender toe te laten, blijkt succesvol en geeft het evenement nieuwe kracht. De vertrouwde kern van Vragenderse muzikanten wordt nu aangevuld met frisse talenten, die Bultepop helpen groeien.

In 2027 wacht een bijzonder moment: de tiende editie én het twintigjarig bestaan van Bultepop. De organisatie houdt nog even voor zich hoe deze jubileumeditie eruit gaat zien, maar dat het wat speciaals wordt, staat buiten kijf.

