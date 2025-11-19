COA vangt vanaf 10 november gezinnen op bij Beusink Recreatie in Lievelde
LIEVELDE – Vanaf 10 november worden bij Beusink Recreatie in Lievelde tijdelijk maximaal 150 nareizigers opgevangen. Het gaat om gezinsleden van statushouders die naar Nederland komen om zich te herenigen met een familielid dat hier al een verblijfsvergunning heeft. De opvang vindt plaats in de groepsaccommodatie op het terrein en duurt in totaal vier maanden.
Burgemeester Annette Bronsvoort laat weten dat de gemeente vroegtijdig door het COA en Beusink Recreatie is geïnformeerd over de komst van de groepen. De overeenkomst tussen Beusink en het COA loopt tot 1 maart 2026. Nareizigers verblijven doorgaans enkele weken op de opvanglocatie voordat zij doorreizen naar de gemeente waar hun familielid woont.
Volgens de gemeente gaat het vaak om vrouwen en kinderen die onderweg zijn naar hun gezin. Het COA en Beusink zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, terwijl de gemeente aanvullende afspraken maakt over veiligheid en leefbaarheid, ook buiten het terrein.
“We hebben goed gekeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. Het COA en Beusink zorgen voor een goede opvang. Wij maken duidelijke afspraken met beide partijen om alles veilig en verantwoord te laten verlopen,” aldus burgemeester Bronsvoort.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Ivo de Tweede en adjudant Dave vormen nieuw prinsenpaar van Grolle 36
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 12
- Serious Hits Top 2000 Live! trapt nieuwe tour af in De Mattelier 2
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- Weerman Jordi Huirne geeft lezing over klimaat en weersrecords in Winterswijk 1
- Pactum opent nieuwe jeugdzorglocatie Bernadettebos in Neede 1
Trending deze week
- Ivo de Tweede en adjudant Dave vormen nieuw prinsenpaar van Grolle 36
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 12
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 1
- Normen Hemmink verkozen tot Physician Assistant van het jaar 2025 1
- Pactum opent nieuwe jeugdzorglocatie Bernadettebos in Neede 1
- Weerman Jordi Huirne geeft lezing over klimaat en weersrecords in Winterswijk 1