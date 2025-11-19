COA vangt vanaf 10 november gezinnen op bij Beusink Recreatie in Lievelde

30 keer bekeken

LIEVELDE – Vanaf 10 november worden bij Beusink Recreatie in Lievelde tijdelijk maximaal 150 nareizigers opgevangen. Het gaat om gezinsleden van statushouders die naar Nederland komen om zich te herenigen met een familielid dat hier al een verblijfsvergunning heeft. De opvang vindt plaats in de groepsaccommodatie op het terrein en duurt in totaal vier maanden.

Burgemeester Annette Bronsvoort laat weten dat de gemeente vroegtijdig door het COA en Beusink Recreatie is geïnformeerd over de komst van de groepen. De overeenkomst tussen Beusink en het COA loopt tot 1 maart 2026. Nareizigers verblijven doorgaans enkele weken op de opvanglocatie voordat zij doorreizen naar de gemeente waar hun familielid woont.

Volgens de gemeente gaat het vaak om vrouwen en kinderen die onderweg zijn naar hun gezin. Het COA en Beusink zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, terwijl de gemeente aanvullende afspraken maakt over veiligheid en leefbaarheid, ook buiten het terrein.

“We hebben goed gekeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. Het COA en Beusink zorgen voor een goede opvang. Wij maken duidelijke afspraken met beide partijen om alles veilig en verantwoord te laten verlopen,” aldus burgemeester Bronsvoort.

