Gemeente Oost Gelre en ProWonen verhuren kamers aan statushouders
OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre en woningcorporatie ProWonen gaan woningen kamergewijs verhuren aan statushouders. Het gaat om alleenstaande vergunninghouders die wachten op gezinshereniging, een periode die soms wel drie jaar kan duren.
Volgens wethouder Gerjan Teselink is dit een praktische stap om de druk op de woningmarkt te verlichten:
“De druk op de sociale woningvoorraad is groot, ook in Oost Gelre. Door in één woning met drie slaapkamers drie statushouders te huisvesten in plaats van één, gaan we efficiënter om met de beschikbare woningen.”
De gemeente en ProWonen beoordelen samen welke woningen geschikt zijn voor kamergewijze verhuur. Ook wordt gezorgd voor begeleiding van de bewoners, zodat zij kennis kunnen maken met hun buurt, sociale contacten kunnen leggen en eventuele problemen tijdig worden opgelost.
De aanpak richt zich nu op statushouders, maar kan in de toekomst ook worden ingezet voor andere doelgroepen, zoals spoedzoekers.
🔗 Meer info: www.prowonen.nl | www.oostgelre.nl
