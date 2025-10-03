Kjell (10) uit Drempt gekozen tot nieuwe jeugdburgemeester
DREMPT – De 10-jarige Kjell Leemans uit Drempt is woensdagmiddag gekozen tot nieuwe jeugdburgemeester van de gemeente Bronckhorst. Tijdens een presentatie en kort debat in het gemeentehuis overtuigde hij de jury met zijn zelfverzekerde optreden en slimme antwoorden. Op 6 november wordt hij tijdens de raadsvergadering officieel geïnstalleerd.
Kjell volgt Lara op, die hem alvast symbolisch de ambtsketen omhing. Burgemeester Patrick van Domburg prees Kjells inzet: “Hij sprak uit zijn hoofd, gaf sterke antwoorden en had oog voor de andere kandidaten. Zijn vijfpuntenplan gaat over bewegen, pesten tegengaan en ouderen helpen. Heel concreet en positief.”
Voor het jeugdburgemeesterschap waren vijftien aanmeldingen binnengekomen van leerlingen uit groep 7 van basisscholen in de gemeente. De jury, bestaande uit burgemeester Van Domburg, wethouder Hans Puijk, raadslid Mette Westerink en jeugdburgemeester Lara, koos Kjell als winnaar.
Het jeugdburgemeesterschap duurt één jaar. Kjell is aanwezig bij officiële gelegenheden, zoals de intocht van Sinterklaas en de Nationale Dodenherdenking. Daarnaast kunnen kinderen in Bronckhorst met ideeën bij hem terecht. Als voorzitter van het nieuwe kinderparlement gaat hij samen met veertien andere kinderen aan de slag.
📅 Benoeming: 6 november 2025
📍 Locatie: Gemeentehuis Bronckhorst
👦 Leeftijd jeugdburgemeester: 10 jaar
🔗 Meer info: www.bronckhorst.nl
