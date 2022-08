Filmhuis Winterswijk vertoont leuke openluchtfilm met vooraf vijfgangendiner

WINTERSWIJK – Op zaterdag 10 september organiseert Filmhuis Winterswijk een erg leuke openluchtfilm op het terrein van het Strandbad, gecombineerd met een culinaire belevenis verzorgd door LEV by Mike, het restaurant dat in het paviljoen van het Strandbad is gevestigd.

U bent echt een compleet avondje uit. U arriveert tegen 18.00 uur bij het Strandbad, waar u wordt verwelkomd met een drankje. Daarna krijgt u door Mike Vrijdag en zijn team van LEV by Mike een overheerlijk vijfgangendiner voorgeschoteld in de vorm van een zogenaamd Walking Dinner. Dit is een wat minder formele manier van dineren. Wees gerust, u hoeft echt niet de hele tijd te staan of rond te lopen, er zijn voldoende zitplaatsen.

En – wij spreken uit ervaring – met de culinaire kwaliteit zit het wel goed!

Na het diner vertonen we de erg leuke film Tel Aviv on Fire, volgens VPRO Cinema ‘verfrissend en reuze sympathiek’.

Enthousiast geworden? Dat kunnen we ons goed voorstellen! Ga naar onze website (www.filmhuiswinterswijk.nl). Daar vindt u meer informatie over het evenement. Ook de pagina met het reserveringsformulier treft u daar aan.

Let op, reserveren voor deze activiteit is alleen mogelijk via de website van het Filmhuis! zaterdag 10 september 2022 18.00 uur

