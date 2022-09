Lotte Wolterink en Arno Hoffman Koningspaar Beltrum

BELTRUM – Arno Hoffman is dinsdag gekroond tot schutterskoning van Beltrum. Hij loste het 212ste en beslissende schot. Bij de dames was het Lotte Wolterink die na 111 schoten de vogel naar beneden haalde. Aan het vogelschieten bij de heren namen in totaal 106 schutters deel, bij de dames waren het er 67. Een mooie opkomst!

Arno Hoffman haalde naast de romp ook de rechtervleugel en de staart naar beneden. De linkervleugel was voor Ronnie te Veluwe en de hals voor Mark Nijenhuis.

Bij de dames haalde Lotte Wolterink niet alleen de romp naar beneden, maar ook de rechtervleugel en de staart. De linkervleugel was voor Petra te Brake. De hals was een prooi voor Kim Snuverink.

De volledige uitslag

Dames

Hals: Kim Snuverink

Staart: Lotte Wolterink

Romp: Lotte Wolterink

Vleugels: Lotte Wolterink en Petra te Brake

Koningin: Lotte Wolterink

Heren

Hals: Mark Nijenhuis

Staart: Arno Hoffman

Romp: Arno Hoffman

Vleugels: Arno Hoffman en Ronnie te Veluwe

Koning: Arno Hoffman

