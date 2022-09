Tweede helft Grachtencompetitie gestart

GROENLO – Zondag 4 september is een begin gemaakt met de tweede helft van de Grachtencompetitie. De laatste jaren is het tweede deel van de Grachtencompetitie ontzettend spannend en dat zal dit jaar niet anders zijn.

De laatste week werden er nog steeds goede vangsten gemeld vanaf de boorden van de stadsgracht en de verwachtingen waren dan hoog gespannen voor deze wedstrijd.

Inmiddels is het waterpeil van de stadsgracht meer dan 40 cm gezakt sinds de laatste wedstrijd van 26 juni. Regen moet er komen en snel ook en dit zal er ook voor zorgen dat de zichtbare blauwalg verdwijnt en het waterpeil weer stijgt. Ook de zuurstof in het water zal door de regen toenemen.

De wedstrijd

De wedstrijdcommissie had ditmaal gekozen voor de vakken Houtwal/Kanonswal en de Maliebaan en dit zijn de stukken gracht waar veel wordt gevangen op dit moment. Maar dat kan maar zo anders zijn deze wedstrijd. Om klokslag 8.00 uur werd begonnen en de vis liet zich het eerste half uur nauwelijks zien op veel plekken. Het was een moeilijke visserij met name op de Maliebaan. Een uitzondering daar vormde Leo te Koppel die wel goed ving en dat leverde hem dan ook de vakwinst op. Leo ving 89 vissen en die hadden een gewicht van 1.430 gram. Een prima prestatie.

In het vak Houtwal/Kanonswal werd wel veel vis gevangen. Met name op de kopplekken. Daar was het Steven Groot Severt die maar liefst 151 visjes wist te vangen. Maar dat leverde hem niet de vakwinst op. In dit vak wist Erik Mentink ook nog vier mooie brasems te vangen maar hij had toch te weinig vissen om te eindigen bij de eerste drie in het vak. Maar het was niemand minder dan Dinja Oosterholt die een geweldige wedstrijd wist te vissen. Zij had ook brasems en veel vis. De ideale combinatie om hoog te eindigen. Dat deed ze en werd eerste in haar vak met 65 vissen en een gewicht van 4.395 gram.

De volledige uitslag is te vinden op www.visseningroenlo.nl

De volgende wedstrijd wordt gevist op zondag 25 september.

Tussenstand na 5 wedstrijden

Frans Oosterholt 10 punten Leo te Koppel 14 punten Jan Timmerije 16 punten Bas te Woerd 19 punten Henk Bargerman 23 punten

