Gerestaureerde boerderij in Wichmond winnaar Monumentenprijs Bronckhorst 2022

BRONCKHORST – De gerestaureerde boerderij Oude Vos aan de Lankhorsterstraat 7 in Wichmond is de winnaar geworden van de monumentenprijs 2022 van de gemeente Bronckhorst. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,- en een pentekening van het pand.

De eigenaren van de voormalige boerderij en herberg hebben vanuit een grote betrokkenheid bij de locatie samen met architectenbureau WARC uit Steenderen een plan gemaakt om van de voormalige herberg een woning te maken. Het monument is grondig geïsoleerd en verder verduurzaamd door het plaatsen van een warmtepomp en zonnecollectoren. In het interieur zijn oorspronkelijke onderdelen op bijna museale wijze ingepast en is de authentieke sfeer behouden. Toevoegingen zijn als herkenbare ingrepen vormgegeven waarmee de cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Naast de boerderij aan de Lankhorsterstraat was nog een ander project genomineerd voor de prijs, nl. een restauratie- en verduurzaamheidsproject van 12 voormalige na-oorlogse arbeiderswoningen door Sité Woondiensten aan de Molenkolkweg in Steenderen. Op voordracht van een vakjury, bestaande uit leden van de commissie Welstand en Monumenten, wezen b en w vandaag de gerestaureerde boerderij in Wichmond als winnaar aan.

Bronckhorster Monumentenprijs

De gemeente Bronckhorst reikt jaarlijks de Monumentenprijs uit aan een initiatiefnemer die met veel passie en enthousiasme de restauratie of verbouwing van een karakteristiek pand oppakt. Wethouder Wilko Pelgrom: “Bronckhorst heeft veel gebouwen van waarde die we in stand willen houden. Met deze prijs spreken wij onze waardering uit aan inwoners die met smaakvolle restauraties een bijdrage leveren aan het verfraaien van hun omgeving en die van Bronckhorst.”

Uitreiking

De officiële uitreiking van de monumentenprijs vindt zoals ieder jaar plaats tijdens de aftrap van de Open Monumentendagen in september. Deze vindt plaats op woensdag 7 september in de Remigiuskerk in Hengelo (Gld).

