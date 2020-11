Vogelvoeractie Speeltuin Beltrum van start

BELTRUM – Speeltuin Beltrum geeft de succesvolle actie ‘Help de koolmees de winter door’ dit jaar een vervolg. Geheel corona-veilig wil de vereniging geld inzamelen voor de nieuwe speeltuin. Met de verkoop van vogelhuisjes en een ruim assortiment vogelvoer wordt bovendien de eikenprocessierups geweerd uit Beltrum.

De overlast door de eikenprocessierups was afgelopen zomer aanzienlijk minder dan een jaar eerder. Bestuurslid Ronald Hoitink is ervan overtuigd dat dat mede komt door de vele nestkastjes en het vogelvoer die Speeltuin Beltrum in 2019 verkocht. ‘De vele koolmezen en pimpelmezen gingen massaal de rupsen te lijf. We willen Beltrum ook dit jaar vrij houden van de eikenprocessierups en natuurlijk geld inzamelen voor de nieuwe speeltuin.’

Hoitink legt uit hoe de actie opgezet wordt. ‘Alle inwoners krijgen een bestellijst in de brievenbus. Het vogelvoer is in verschillende variaties te bestellen, er is voor elk budget wat wils. De lijst kan men invullen en terugmailen naar info@speeltuinbeltrum.nl. Ook is het mogelijk de lijst op de foto te zetten en deze te verzenden via What’s App. Daarnaast plaatsen we een opvallende brievenbus bij supermarkt Coop en bij bakkerij Stroet. Daar zijn ook nog voldoende bestellijsten beschikbaar. De bestellingen bezorgen we rond 28 november aan huis, uiteraard op afstand.’

Zelfs aan het op een corona-veilige manier betalen heeft Speeltuin Beltrum gedacht. Dit kan via een Tikkie, door het bedrag over te maken, maar ook contant.

De vereniging hoopt dat inwoners van Beltrum en daarbuiten net als vorig jaar de actie van de Beltrumse speeltuin massaal steunen. De speeltuin sloot de deuren voor het laatst op 25 oktober. In 2021 gaat de huidige speeltuin niet meer open omdat de verwachting is dat aankomend jaar de vernieuwing van de speeltuin van start gaat. Voorzitter André Helmers: ‘We hopen dat we snel aan de slag kunnen met de nieuwe plannen. Alle beetjes zijn welkom. En met Kerst en Sinterklaas in het vooruitzicht zijn de vogelvoerproducten en nestkastjes een perfecte cadeau tip.’