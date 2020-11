Beatrix Dienstapotheek 7 en 8 november gesloten

WINTERSWIJK – De Beatrix Dienstapotheek (in het SKB Winterswijk) is vanwege groot software-onderhoud gesloten op zaterdag 7 november 12:00 uur tot zondag 8 november 12:00 uur. Patiënten die dringend medicijnen nodig hebben, kunnen deze ophalen in Lichtenvoorde, Enschede of Doetinchem. Bijvoorbeeld na een consult bij de huisartsenpost in Winterswijk.

Ophaallocaties en openingstijden

Op zaterdag 7 november van 12.00 – 20.00 uur en zondag 8 november van 9.00 – 12.00 uur kunnen patiënten uit de regio medicijnen ophalen in Lichtenvoorde.

Alphega Apotheek in Lichtenvoorde, Carel Looierstraat 2, 7131 DJ Lichtenvoorde, telefoonnummer 0544 – 37 28 86.

Zaterdagavond 7 november vanaf 20.00 uur tot zaterdagochtend 8 november 9.00 uur kunnen medicijnen worden opgehaald in Enschede en in Doetinchem.

Centrum Apotheek, Beltstraat 43a, 7512 AC in Enschede, telefoonnummer 053 – 431 46 64.

Apotheek Oude IJssel, Kruisbergseweg 27, 7009 BL in Doetinchem, telefoonnummer 0314 – 36 34 75.

Spoedgevallen

Voor medische spoedgevallen moet direct contact op worden genomen met de Spoedpost Huisartsen. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0900 – 5009000.