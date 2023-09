Maak een ‘bewegend tekenblikje’ bij BIEBlab

BORCULO – Op woensdag 20 september 2023 (Ruurlo) en woensdag 27 september (Borculo), om 15.00 uur, kun je in het BIEBlab in een bewegend tekenblikje maken. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Bewegend tekenblikje

In deze workshop gaan we kennismaken met elektriciteit. Wat heb ik nodig om iets (de ‘Robot’) te laten bewegen. Maak je eigen ‘Robot’ die kan bewegen. Een robot kan bewegen, maar kun je zelf ook jouw eigen robotje maken die kan bewegen/trillen en zelfs iets kan tekenen.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

