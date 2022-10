Toekomstbestendig elektriciteitsnet voor Berkelland en Oost Gelre

BERKELLAND/OOST GELRE – Om de Achterhoek te blijven voorzien van energie versterken netbeheerder Liander en bouwbedrijf BAM Energie & Water tussen september 2022 en juli 2023 het elektriciteitsnet in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre. Het gaat om een nieuwe verbinding, die over een afstand van 46 kilometer door Borculo, Beltrum en Ruurlo loopt. Op 25 oktober konden genodigden tijdens een projectbijeenkomst zien voor welke enorme opgave Liander en BAM de komende maanden staan.

De energietransitie krijgt nu echt vaart. We gebruiken met elkaar steeds meer energie, en dan vooral elektriciteit. Er worden bijvoorbeeld steeds meer huizen gebouwd, met laadpalen om de auto op te laden, warmtepompen om de woning te verwarmen en inductie om te koken. Ook wordt steeds meer duurzame energie opgewekt en teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld door zonnepanelen en zonneparken. Om dat ook in de toekomst mogelijk te maken, moet het elektriciteitsnet worden uitgebreid

Robbert Kremers, teammanager Programma’s en Projecten bij Liander: “We staan voor de grote uitdaging om het elektriciteitsnet in de Achterhoek klaar te maken voor een duurzame toekomst. Het is goed om te zien dat we in deze gemeenten nu samen aan de slag gaan met elkaar om het elektriciteitsnet voor Berkelland en Oost Gelre toekomstbestendig te maken. Dit soort projecten zijn hard nodig, om het vele werk in de regio en in de provincie Gelderland de komende jaren te realiseren.”

Rolf te Velde, Directeur Operations BAM Energie & Water: “In juni volgend jaar willen we de werkzaamheden in Berkelland en Oost Gelre afronden. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar is heel dichtbij. Door intensief samen te werken met Liander, gemeenten, de provincie, het waterschap, grondeigenaren en andere partners kunnen we versnellen en is de einddatum van juni realistisch en haalbaar.”

150 kilometer nieuwe kabel

Met het aanleggen van deze nieuwe verbinding krijgen de gemeenten Berkelland en Oost Gelre voor hun dorpskernen een toekomstbestending elektriciteitsnet. BAM Energie & Water voert de komende maanden 120 boringen uit, met een totale lengte van ruim 17 kilometer. Die boringen gaan onder dorpskernen en kruispunten door. In totaal ligt er in juni 2023 ruim 150 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabels. In Borculo en Beltrum zijn de werkzaamheden inmiddels gestart.

Projectbijeenkomst

Tijdens de projectbijeenkomst zijn onder meer vertegenwoordigers van het waterschap Rijn & IJssel, de provincie Gelderland en gemeenten geïnformeerd over de werkzaamheden die nu starten in de regio. De grote opgave werd toegelicht aan de hand van werkbezoeken in het veld, waar onder meer nu al gestuurde boringen plaatsvinden en kabels getrokken worden. Meer informatie over de werkzaamheden van Liander in Berkelland en Oost Gelre is te vinden op deze pagina.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 233x gezien