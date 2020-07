Buurtschap de Dijkhoek in de spotlight

BORCULO/RUURLO – De Dijkhoek is een buurtschap tussen Borculo en Ruurlo en voor de zesde keer wordt hier in het laatste weekend van september een verlichtingsroute georganiseerd. Het motto dit jaar is ’75’.

Voor de eerste keer vond deze plaats in 1995 ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Toneelvereniging ‘Ons Genoegen’ en Buurtverenging ‘de Dijkhoek’. De Diekhook in ‘t Lech commissie is eind vorig jaar van start gegaan om te inventariseren of er ook in 2020 interesse is om de Dijkhoek en stukje van Buurtschap Heure van haar mooiste kant in het licht te zetten. Meer dan 100 huishoudens, waaronder ook verenigingen en bedrijven hebben zich enthousiast aangemeld.

Er is ondertussen een mooie route samengesteld en de commissie is bezig om in samenspraak met aanwonenden verrassende en zo op het oog verborgen stukjes Dijkhoek en Heure zoveel mogelijk te kunnen laten zien.

Er zijn nog een aantal niet ingevulde plekken. Hiervoor kan een vereniging, een bedrijf (ook van buiten de route) zich nog aanmelden.

Dit is het jaar van 75 jaar bevrijding, tevens ook 75 jaar bestaan van de Toneel- en Buurtvereniging ‘Dijkhoek’. Maar het kan ook zijn: huisnummer 75, opa is 75 jaar, 75 nestkastjes aan de Platvoetsdijk, enz. De commissie laat dit graag aan de creativiteit van de aanwonenden, verenigingen en bedrijven over.

Meer informatie en aanmelden kan per e-mail: diekhookin.tlech@gmail.com, of Joke Pot (0613736562)

