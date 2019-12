Het ‘gapende gat’ van Borculo verdwijnt

Gepubliceerd op 12 december 2019 om 09:15

BORCULO – Het ‘gapende gat’ aan de Veemarkt in Borculo is al jaren een doorn in het oog van velen. Goed nieuws, want het terrein wordt volgebouwd. Met de sloop van de panden aan de Veemarkt 3, 5 en 7 ging onlangs het nieuwbouwplan van start. Op de locatie wordt de nieuwe winkel van Dokado gevestigd.

Ernst en Jeanet ter Avest van Dokado Mode hadden al veel langer de intentie om nieuwbouw te plegen op de Veemarkt. Het eerste plan dateert al van 2006. Door allerlei omstandigheden kwam het steeds niet tot uitvoering. Maar de ondernemers hielden vol en zien hun wens nu toch uitkomen. Op de plek komt een eigentijdse en ruime winkel van maar liefst 700 vierkante meter. Dat is twee zo groot dan het huidige onderkomen. Boven de zaak worden drie appartementen gerealiseerd. Het is de bedoeling dat het project eind 2020 is afgerond. De nieuwe winkel zal waarschijnlijk al eerder worden geopend. Tot die tijd blijft Dokado overigens gewoon geopend. De huidige ingang van de modezaak aan het Muraltplein 5 wordt gepromoveerd tot hoofdingang. De ingang bij de Veemarkt wordt afgebroken.

Onlangs nam het team van Dokado, genodigden waaronder collega-ondernemers, buren en de wethouder afscheid van het gebouw met bijgebouwen en werd de sloop en wederopbouw van het terrein gevierd. “Een grotere zaak was hard nodig. We zijn de afgelopen jaren namelijk flink uit ons jasje gegroeid”, vertelt Ernst ter Avest. “We verkopen mode en merken dat mensen daarvoor graag een fysieke winkel bezoeken. Onze klantenkring komt uit de hele regio. Met de nieuwe huisvesting kunnen we ze nog beter bedienen. Maar ook tot die tijd hebben we klanten genoeg te bieden.”