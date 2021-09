Kwaliteit woningen ProWonen goed

Deel dit bericht













BORCULO – ProWonen heeft niet de juiste cijfers aangeleverd bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Daarom komt de wooncorporatie uit Borculo slecht uit het onderzoek van RTL Nieuws.

Hanke Struik, directeur bestuurder van de Achterhoekse wooncorporatie: “Er is een fout gemaakt in het aanleveren van de cijfers. Daar balen we enorm van. Zeker omdat het grootste deel van onze woningen juist een goede kwaliteit heeft. Woningen die volgens RTL Nieuws slecht zijn, heeft ProWonen nauwelijks. Van onze ongeveer 8.000 woningen valt meer dan 90% in de categorie voldoende tot goed. Ik kan niet genoeg benadrukken dat al onze woningen veilig zijn.” Een externe taxateur, die jaarlijks de het bezit van ProWonen taxeert, bevestigt dat de woningen van de wooncorporatie in goede staat zijn.

Andere normen

De norm die in het onderzoek van RTL Nieuws genoemd wordt, richt zich op technische gebreken. ProWonen kijkt echter veel kritischer dan de methodiek die de AW voorschrijft. In de beoordeling van de kwaliteit van haar woningen kijkt ProWonen verder dan alleen de technische gebreken: zo neemt zij in de beoordeling ook verduurzamingsmaatregelen en de toekomstige verhuurbaarheid mee. Daarmee geeft ProWonen zichzelf onnodig een lager cijfer dan door de AW gevraagd wordt. Hanke Struik: “Wij geven bijvoorbeeld een woning met enkel glas het cijfer 4. Daarmee zeggen we niet dat de woning matig of slecht is, maar voor ons betekent dat cijfer dat we de woning binnen 3 jaar van dubbel glas willen voorzien.”

Klanttevredenheid al jaren hoog

De klanttevredenheid is volgens de Aedes Benchmark al jaren hoog. In het afgelopen jaar heeft de corporatie slechts 30 klachten over het onderhoud gekregen, dat is 0,4% van al haar huurders. Ook tijdens de koffiegesprekken die medewerkers in juli met ongeveer 120 huurders hebben gehad, blijkt dat huurders heel tevreden zijn over ProWonen. Hanke Struik: “We gaan nu aan de slag om onze woningen te beoordelen die past binnen de methodiek van de AW. Dan kunnen we aantonen dat wij ook volgens die methodiek een goede sociale verhuurder zijn.”

Lees ook ....