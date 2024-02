Workshop over de invloed van influencers

LICHTENVOORDE – Op maandagavond 19 februari 2024 (19.30-20.30) organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in de vestiging Lichtenvoorde een workshop ‘Influencermarketing’. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk: www.oostachterhoek.nl/influencer.

Workshop ‘Influencer marketing’

Vloggers, bloggers en andere social media-sterren bereiken samen een alsmaar groter publiek en worden steeds vaker gezien als een autoriteit. Laat jij je ook wel eens beïnvloeden door deze influencers?

In deze interactieve workshop leer je over wat influencer marketing is. Wat is het eigenlijk en kun je het herkennen wanneer je het tegenkomt op social media? En wat doe je er vervolgens mee?

