BREDEVOORT – Hoe kan je eraan bijdragen dat de wereld rechtvaardiger wordt?’ vraagt Carlijn Kingma. Zij maakte met haar kunstwerk ‘Het waterwerk van ons geld’ een adembenemende ontdekkingsreis op zoek naar de rol van geld in onze samenleving. De ontstaansgeschiedenis van een ambitieus meesterwerk.

Gedetailleerd

De Nederlandse cartograaf Carlijn Kingma is een opkomende ster in de wereld, te vergelijken met M.C. Esscher en Piranesi. Ze tekent ideeënwerelden, of zoals ze zelf zegt, kaarten van de soms ondoorgrondelijke werkelijkheid waarin we leven. Carlijn gaf filmmaker Ariane Greep toestemming haar te volgen vanaf de eerste dag dat ze begon met het tekenen van haar nieuwste project ‘Het Waterwerk van ons geld’, een gedetailleerde kaart van ons financiële stelsel. Geduld lijkt het sleutelwoord te zijn in dit documentaire-portret, dat Kingma volgt vanaf de eerst stip op papier tot de expositie op de Biënnale van Venetië, waar Carlijn Nederland vertegenwoordigt. De camera toont van dichtbij haar creatieve worsteling tijdens het tekenen en ook haar strijd om de onrechtvaardigheid van het huidige monetaire systeem bloot te leggen; de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. De tekening leidt tot veel discussies, de kranten schrijven vol lof over haar en ze wint meerdere prijzen, waaronder de Meestervertellerprijs, de Amsterdamprijs voor de Kunst en de Dutch Design Award. De Architectuur Biënnale in Venetië zet Carlijn internationaal op de kaart.

Staat van de Macht

In het brede cultuurprogramma ‘Staat van de Macht’ worden verschillende onderwerpen rondom het grote thema ‘macht’ onderzocht, waaronder machtsbolwerken zoals ons geldsysteem. Hoe beïnvloedt het huidige systeem ons leven en: kunnen we daar iets aan veranderen?

Het programma ‘Staat van de Macht is een initiatief van een flinke groep bevlogen mensen. Er zitten heel wat vrijwillige uren in en ons streven is om kostendekkend te zijn. Tegelijkertijd willen we toegankelijk zijn voor iedereen en het laagdrempelig houden. Daarom stellen we een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar voor hen die op dit moment niet de financiële ruimte hebben een kaartje te kopen. Wil je gebruik maken van deze regeling? Stuur dan een kort mailtje naar hiske@koppelkerk.nl. Je staat op de gastenlijst zodra je een bevestiging per mail hebt ontvangen.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 1 juni

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20:00 uur)

Entree: vvk €7,50 (excl. servicekosten), aan de deur € 10

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda</a

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek? Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda! Evenement indienen