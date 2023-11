Popup Leesclub sluit Heel Nederland Leest af

EIBERGEN – De maand november staat in de Oost-Achterhoekse bibliotheken in het teken van Heel Nederland Leest. De Bibliotheek deelt deze maand de roman ‘Sonny Boy’ van Annejet van der Zijl uit aan alle belangstellenden (zolang de voorraad strekt). De maand wordt op woensdag 29 november, 19.30 uur, in de Bibliotheek Eibergen afgesloten met een zogenaamde Popup Leesclub. Deze avond is gratis te bezoeken, maar aanmelden is noodzakelijk.

Popup Leesclub over ‘Sonny Boy’

Tijdens Heel Nederland Leest staat het boek ‘Sonny Boy’ van Annejet van der Zijl centraal. De boekjes gaan als warme broodjes over de toonbank. Een gewild boek, is tijdens de eerste dagen van deze maand al gebleken. Daar moet natuurlijk een vervolg op gegeven worden. Op woensdagavond 29 november (19.30 uur), als afsluiting van deze themamaand, organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in de Bibliotheek Eibergen een ‘Popup Leesclub’. Iedereen die het boek heeft gelezen en erover na wil praten, kan die avond gratis terecht in de Bibliotheek Eibergen. Opgeven kan via www.oostachterhoek.nl/sonnyboy of in één van de bibliotheekvestigingen.

Film Sonny Boy

Een mooie voorbereiding op de Popup Leesclub is het bijwonen van de film ‘Sonny Boy’ op dinsdagavond 14 november aanstaande in de bibliotheek Neede. De avond wordt namelijk ingeleid door de zoon van ‘Sonny Boy’, Max Nods. Ook voor deze film, die om 19.30 uur begint, loopt de aanmelding via www.oostachterhoek.nl/sonnyboy. Aanmelden in één van de bibliotheekvestigingen is ook mogelijk.