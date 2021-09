Koppelkerk leest ‘Tegen verkiezingen’ van David van Reybrouck

Deel dit bericht

BREDEVOORT – In tijden van corona staat de Koppelkerk met een leesclub stil bij boeken die ons juist nu wat te zeggen kunnen hebben. In de elfde leesclub op vrijdagavond 1 oktober staat het boek ‘Tegen verkiezingen’ van schrijver David van Reybrouck (bekend van ‘Congo’ en ‘Revolusi’) op het programma.

Democratisch vermoeidheidssyndroom

Onze democratie raakt steeds meer in het slop. ‘Er is iets vreemds aan de hand met de democratie: iedereen lijkt ernaar te verlangen, maar niemand gelooft er nog in,’ aldus Van Reybrouck. Steeds minder mensen gaan stemmen, kiezers worden grilliger in hun keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt dramatisch terug. Daarbij wordt de efficiëntie van de democratie minder: daadkrachtig besturen wordt problematisch, politici moeten hun beleid steeds vaker afstemmen op de volgende verkiezingen. Het leidt allemaal tot wat David Van Reybrouck in een dwingend betoog het democratisch vermoeidheidssyndroom noemt.

Pappen en nathouden?

Maar hoe komen we daarvan af? Pappen en nathouden – dat is wat er nu voornamelijk gebeurt. Maar Van Reybrouck vreest dat marginale oplossingen niet meer voldoende zijn, dat het oprispingen zijn van een systeem dat steeds meer vastloopt.

Reactiveer de democratie door loting

Zijn voorkeur gaat uit naar een oud democratisch principe dat vooral in het klassieke Athene werd gehanteerd: de loting. Tot aan de Franse Revolutie is dat democratische middel vaak aangewend, niet alleen in Athene, maar ook in bloeiende republieken als die van Venetië en Florence tijdens de Renaissance. David Van Reybrouck zet in een glashelder betoog uiteen dat loting een effectieve mogelijkheid is om onze machteloos geworden democratie weer pit en vaart te geven en de burgers opnieuw te betrekken bij wat hen allen aangaat.

Praktische informatie

De leesclub vindt plaats in het Boekencafé van de Koppelkerk op vrijdagavond 1 oktober. Onder leiding van een roulerende gespreksleider, deelt iedere deelnemer zijn gedachten bij thema’s en passages uit het boek vanuit zijn of haar eigen perspectief en oordeel. Aan de deelnemers wordt gevraagd om die thema’s en passages te noteren die zij willen bespreken en deze mee te brengen naar de leesclub. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 1 oktober

Aanvang: 19.30 uur

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl