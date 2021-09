Persoonlijke rondleiding door goudsmid Roelinde Boot

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Goudsmid Roelinde Boot heeft een fascinatie voor landkaarten. ‘Ik kan erbij wegdromen’, vertelt de Oosterbeekse kunstenaar die momenteel exposeert in de Koppelkerk. Op zondag 3 oktober geeft de goudsmid om 13.00 en 16.00 uur een persoonlijke rondleiding door de expositie Kunst | Ambacht, waarin zij – als één van de acht kunstenaars – exposeert.

Landkaarten als inspiratiebron

Roelinde Boot (Oosterbeek, 1958) reist in gedachten over de hele wereld. Dat doet ze vooral op de landkaart. Als het maar kronkelt met allerlei paadjes en straatjes: dan is de kunstenaar in haar element. Uitgezaagde stukjes geëtst zilver inspireren haar tot het maken van eilandjes van geluk. In haar werk combineert ze industrie en ambacht.

Van tekening tot broche tot kunstobject

Maar ook verdord herfstbladeren inspireren haar. Ze maakt een tekening, waarna ze het verwerkt in een broche, de volgende stap is een groot aluminium verbogen object. Goudsmid Roelinde Boot maakt sieraden en ruimtelijk werk. Ze etst in zilver, goud of koper en zaagt het uit. Zo ontstaat een draagbaar kunstobject. Het is handwerk en elk sieraad is weer anders.

Persoonlijke rondleidingen

Op zondag 3 oktober vertelt Roelinde Boot in twee persoonlijke rondleidingen door de expositie Kunst | Ambacht over haar werk, haar ambacht, haar inspiratiebronnen, en aan welke kunstenaars ze zich verwant voelt. De eerste rondleiding start om 13.00 uur; de tweede om 16.00 uur. De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten. Omdat de plaatsen voor de rondleidingen beperkt zijn, is het verstandig om vooraf te reserveren.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 3 oktober 2021

Tijd: 13.00 uur en 16.00 uur

Entree: € 6,- incl. entree expositie en kop koffie/thee

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

