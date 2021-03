Lezing van Daan Heerma van Voss in de Koppelkerk

Deel dit bericht

BREDEVOORT – Wat is angst? Die vraag heeft Daan Heerma van Voss, van jongs af aan geplaagd door angsten, lang beziggehouden. Voor zijn nieuwste boek ging hij op zoek naar de bron van onze angsten. Niet alleen naar zijn eigen angsten, want “angst is de grondtoon van onze samenleving,” aldus de schrijver. Zaterdag 20 maart vertelt hij erover in het Kenniscafé van de Koppelkerk.

Het fenomeen angst

Hoewel hij zelf lang geplaagd werd door angsten, durfde Daan Heerma van Boss niet diep te graven. Totdat zijn vriendin hem op een herfstochtend een opdracht gaf – hij moest het fenomeen angst doorgronden, voor het te laat was, voor hemzelf én hun relatie. Dat moment betekende het begin van een lange reis, door tijd en ruimte, langs filosofen, kunstenaars en angstlijders, van Jakarta naar San Francisco en van de Vallée de Misère naar het Engelse platteland.

De bange mens

Onderweg kan de auteur ook zijn eigen jeugd, de geschiedenis van zijn familie en de farmaceutische industrie niet ontwijken. Is angst erfelijk bepaald? Wat is het verband tussen angst en agressie, of creativiteit? In Nederland hebben inmiddels meer dan een miljoen mensen een angststoornis. Hoe is het zover gekomen? De bange mens is een boek over iets dat ons allemaal aangaat.

Praktische informatie

De lezing vindt plaats in de Koppelkerk in Bredevoort. Afhankelijk van de corona-maatregelen is de lezing fysiek bij te wonen. De lezing zal in ieder geval (ook) te volgen zijn via livestream. Aanmelden hiervoor kan via de website van de Koppelkerk (www.kopppelkerk.nl).

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 20 maart

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 10,- (livestream) / € 12,50 (zaalticket)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl