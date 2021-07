Ode aan het vakmanschap

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Acht kunstenaars, acht ambachten. Van houtbewerker tot goudsmid, van wet plate fotograaf tot fijnschilder: in de expositie Kunst | Ambacht tonen acht kunstenaars in acht verschillende disciplines hun werk. Werk dat niet alleen gekenmerkt wordt door voortreffelijk vakmanschap, maar ook door persoonlijke expressie. De expositie is van 30 juli tot en met 3 oktober te zien in Bredevoort.

Hoe verhouden kunst en ambacht zich tot elkaar? Tot aan de Renaissance werd de kunstenaar vooral gezien als ambachtsman die uitblonk in zijn vak door jarenlange oefening, toewijding en geduld. In de negentiende eeuw veranderde het beeld van de kunstenaar steeds meer in een schepper of genie, waarbij niet zozeer het vakmanschap en de technische perfectie, als wel de uitdrukking van het persoonlijke gevoelsleven centraal stond.

In de expositie Kunst | Ambacht wil de Koppelkerk laten zien dat kunst niet óf als voortreffelijk vakmanschap óf als persoonlijke expressie hoeft te worden begrepen, maar dat in bezield vakmanschap het technische kunnen en expressie samenkomen.

Het werk van acht kunstenaars, die allen uitblinken in een eigen ambachtelijke techniek, wordt getoond: etsen van Wim van der Meij (Zutphen), schilderijen van fijnschilder Paul Wieggers (Vragender), keramiek van Job Heykamp (Geesteren, Gld.), sculpturen van houtbewerker Daan van der Leeuw (Winterswijk), het werk van goudsmid Roelinde Boot (Oosterbeek), sculpturen van zink en koper van Lara Vos (Hengelo), wet plate fotografie van Gerjo te Linde (Aalten) en sculpturen in hout en metaal van Mirjan Koldeweij (Eibergen).

Tijdens de expositie zullen verschillende kunstenaars hun ambacht demonstreren, er meer over vertellen of een workshop geven. Tweemaal daags biedt de Koppelkerk een uitgebreide (coronaproof) rondleiding aan door de expositie. Deze rondleiding is bij de entreeprijs inbegrepen. Reserveren voor een bezoek aan de Koppelkerk kan via www.koppelkerk.nl.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 30 juli t/m 3 oktober

Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur

Entree: € 6,- incl. kop koffie/thee

Reserveren: www.koppelkerk.nl