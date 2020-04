Online leesclub over De Pest van Albert Camus

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

BREDEVOORT – In tijden van quarantaine start de Koppelkerk met een online leesclub over boeken die ons juist nu wat te zeggen kunnen hebben. In de eerste leesclub op woensdag 22 april staat De Pest van de Franse schrijver-filosoof Albert Camus op het programma.

De Pest van Albert Camus wordt in deze coronacrisis weer volop gelezen. Het boek gaat over een stad die in de greep is van een dodelijke ziekte, waardoor haar bewoners in quarantaine moeten. Het is een meeslepende vertelling over vastberadenheid, hoop en wanhoop, zin- en zinloosheid en de broosheid van het menselijk bestaan.

Wat kunnen we leren van Camus’ De Pest in de huidige coronacrisis? Er is ruimte voor 12 lezers in de online leesclub. Men ziet en praat met elkaar via videoverbinding. Lezers wordt ter voorbereiding van de leesclub gevraagd om passages te markeren waarover men van gedachten wil wisselen. Sylvia Heijnen, codirecteur van de Koppelkerk, zal het gesprek leiden.

De Pest is het eerste boek in de leesclub van de Koppelkerk waarin fictie en non-fictie boeken op het programma staan die bij uitstek in de huidige tijd betekenis, hoop en troost kunnen bieden. Via de website van de Koppelkerk kan men meestemmen welk boek bij de volgende leesclub centraal staat.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: woensdag 22 april

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Entree: vrij

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

