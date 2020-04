Hospice De Lelie sluit deuren vanwege Corona

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

WINTERSWIJK – Het bestuur van Hospicegroep De Lelie heeft besloten om het hospice in Winterswijk tot nader order te sluiten. Vanmorgen werd van de enige gast die nog in het hospice verbleef, bekend dat deze besmet is met het Corona virus.

Voorzitter Johan Teeuwsen betreurt het besluit om de deuren van het hospice te moeten sluiten. “Ondanks alle preventieve maatregelen die wij in de afgelopen weken getroffen hebben, hebben we dit niet kunnen voorkomen. De vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren is dan ook niet te beantwoorden. We moeten nu ook niet achterom kijken, maar we moeten handelen. Onze eerste zorg is de opvang voor onze gast en de veiligheid van onze vrijwilligers. In goede samenwerking met Marga Klompé, Sensire en de familie kan de gast nog tot in het hospice verblijven totdat wij een passende plek voor de gast hebben kunnen regelen. De vrijwilligers hebben we deze week bij het eerste vermoeden op Corona allemaal preventief naar huis gestuurd.”

Opvang Corona patiënten

Hospicegroep De Lelie heeft sinds de Corona crisis diverse preventieve maatregelen genomen om in bedrijf te kunnen bliven. “We hebben de afgelopen weken telkens maximaal twee gasten gehad in het hospice. Ook het aantal bezoekers en het aantal bezoekmomenten hebben we geminimaliseerd. Daardoor konden we het hospice met een minimaal aantal vrijwilligers draaiende houden. Nu we de vrijwilligers niet meer in kunnen zetten met het oog op hun veiligheid, kunnen we niet anders dan de deuren sluiten. Wij hebben het hospice aangeboden bij het Corona Crisis team als opvang voor Corona patiënten. Wij hopen volgende week te horen of ze gebruik willen maken van dat aanbod”, aldus Johan Teeuwsen. Het aanvragen van thuis waken was al een aantal weken niet meer mogelijk. Hoe lang het hospice gesloten blijft is nog niet duidelijk. De vrijwilligers zijn allemaal geïnformeerd via een brief.

