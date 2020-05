Toeristische gids ‘Grenzeloos Genieten’ klaar voor de start

AALTEN/BREDEVOORT/DINXPERLO – – Per 1 juni start voorzichtig het toeristisch seizoen op. Vanaf dan gaan musea, terrassen en restaurants weer gedeeltelijk open. Campings, andere accommodaties en de VVV’s hebben in de afgelopen weken – zij het aangepast – hun activiteiten weer op kunnen pakken. Voor de bezoeker ligt vanaf nu de nieuwe toeristische gids klaar.

De corona crisis heeft grote gevolgen voor de recreatiesector. Het mooie voorjaar ging voorbij zonder bezoekers op terrassen, zonder toeristen op de camping en zonder musea bezoekers. Vele ondernemers gingen hier (noodgedwongen) creatief mee om. Nu de herstart in zicht komt, is het fijn dat de toerist en bezoeker aan de gemeente geïnspireerd kan raken voor een verblijf hier. Dat kon al door middel van social media waar Beleef Aalten-Bredevoort-Dinxperlo inspirerende foto’s post met #wekijkennaarjeuit. De gids geeft de bezoeker een totaalbeeld. Hierin staan naast prachtige foto’s ook verhalen, interviews en talloze tips.

Dinsdag 19 mei overhandigde Herlinda ter Maat, regiocoördinator bij Achterhoek Toerisme, de gids aan wethouder Martin Veldhuizen. De toeristische gids is vanaf vandaag zowel in een Nederlandse als Duitse versie verkrijgbaar bij de drie VVV’s in de gemeente. De gids lag al klaar maar door de Corona-crisis is gewacht om de gids uit te geven.

De toeristische gids “Grenzeloos Genieten” is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeente Aalten, VVV Aalten, VVV Bredevoort en VVV Dinxperlo en Stichting Achterhoek Toerisme.



