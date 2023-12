Boerderij Ruimzicht in Halle ontvangt eerste groene pluim van Gelderland

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Halle – Boerderij Ruimzicht, een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf in Halle, heeft een opmerkelijke onderscheiding ontvangen: de eerste Groene Pluim in de provincie Gelderland. Deze erkenning, uitgereikt door Wilko Pelgrom, wethouder van duurzaamheid in de gemeente Bronckhorst, viert de inzet van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.

Duurzame en Sociale Landbouw in de Spotlight

De Groene Pluim is een stimuleringsprijs voor bedrijven die zich onderscheiden in duurzaamheid en sociaal beleid. Kandidaten ondergaan een grondige audit, geleid door professionals, met de Global Goals van de Verenigde Naties als leidraad. Boerderij Ruimzicht, geleid door Gerjo Koskamp en Jara van Rooij, trots in het bezit van deze onderscheiding, heeft zich gevestigd als een duurzame koploper in zowel de gemeente Bronckhorst als de provincie Gelderland. Dit sluit aan bij de groeiende trend van duurzaam ondernemen in Nederland.

Innovatie en Circulariteit aan de Basis

Onder de leiding van Koskamp en Van Rooij, heeft Boerderij Ruimzicht een transformatie ondergaan van een intensief regulier melkveebedrijf naar een biologisch-dynamische onderneming. De accreditatiecommissie prees het bedrijf voor zijn diepgewortelde duurzaamheid en innovatie, met name op het gebied van circulariteit en klimaatactie. De boerderij minimaliseert afval en bevordert hergebruik, draagt bij aan de energietransitie, en vermijdt het gebruik van kunstmest, krachtvoer en bestrijdingsmiddelen.

Sociale Impact

Naast milieu-innovatie levert Boerderij Ruimzicht ook een belangrijke sociale bijdrage. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan vrijwilligers, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en fungeert als een gecertificeerd leerbedrijf voor stagiaires die geïnteresseerd zijn in biologisch-dynamische landbouw.

Meer Informatie en Video

Voor meer informatie over Boerderij Ruimzicht en hun toekenning van de Groene Pluim, kunt u terecht op de officiële website van de Groene Pluim. Tevens is er een informatieve video beschikbaar over de Groene Pluim en Boerderij Ruimzicht, te bekijken op YouTube.

