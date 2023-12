Ondernemersvereniging Groenlo lanceert ‘Koop Lokaal & Win’-actie met €5000 aan prijzen”

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

GROENLO – De Ondernemersvereniging Groenlo (GOV) is inmiddels gestart met de jaarlijkse eindejaarsactie, waarbij shoppers worden aangemoedigd om lokaal te kopen en daarmee kans maken op een prijzenpot van in totaal €5000. De actie, die loopt van 17 november tot en met 30 december 2023.

Deelnemers aan de actie ‘Koop Lokaal & Win’ kunnen meedingen door kassabonnen van hun aankopen te bewaren. Om in aanmerking te komen voor de trekking, is het nodig om drie verschillende aankoopbewijzen van drie verschillende deelnemende winkels te verzamelen. Deze bonnen dienen samen met de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een speciaal daarvoor bestemde enveloppe gestopt te worden. Deze enveloppen zijn verkrijgbaar bij alle deelnemende winkeliers, waar ook verdere informatie over de actie te vinden is.

De eerste trekking was op 4 en de volgende staat gepland voor 18 december 2023. De finale trekking is op 6 januari 2024.